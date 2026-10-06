La Eurocámara endurece los límites de exposición laboral a químicos usados en baterías, acero y textil

Archivo - Bandera de la Unión Europea frente al edificio del Parlamento Europeo en Bruselas - LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo

La prevención de contaminación por amianto en empresas baleares crece un 22% en 2025

BRUSELAS/PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha aprobado este martes endurecer los límites de exposición de los trabajadores a sustancias peligrosas utilizadas en sectores como la fabricación de baterías, la siderurgia, la industria química y el textil, además de reforzar las medidas de protección cuando no sea posible reducir suficientemente el contacto con estos compuestos.

"Cada año, alrededor de 120.000 trabajadores de la UE son diagnosticados con cáncer profesional tras la exposición a agentes carcinógenos en el trabajo. Estamos ante una tragedia evitable que no podemos aceptar", ha defendido la ponente del texto, la eurodiputada del Partido Popular Europeo (PPE) Liesbet Sommen, quien ha asegurado que las nuevas normas permitirán "proteger mejor la salud de los trabajadores" y reducir los riesgos en el entorno laboral.

En Baleares, el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) tramitó a lo largo del año pasado un total de 283 planes de trabajo con riesgo de exposición al amianto --un material cancerígeno--, un aumento del 22% respecto a 2023.

A finales de septiembre de 2025, los últimos datos actualizados por la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, había más de 200 empresas en el Registro de empresas con riesgo de amianto (RERA).

La última memoria anual del Ibassal, sin embargo, no incluye datos acerca de la siniestralidad relacionada con sustancias químicas.

LIMITAR TUMORES O ALTERACIONES GENÉTICAS

La revisión, que ya había sido acordada de manera provisional con los Veintisiete, ha salido adelante en el pleno de la Eurocámara con 499 votos a favor, 49 en contra y 104 abstenciones y actualiza por sexta vez la legislación europea destinada a limitar los riesgos laborales derivados de agentes que pueden provocar tumores malignos, alteraciones genéticas o daños en la reproducción.

En concreto, la normativa, que según Bruselas permitirán evitar unos 1.700 casos de cáncer de pulmón y otras 19.000 enfermedades durante los próximos 40 años, establece nuevos topes para el cobalto y sus compuestos inorgánicos, empleados en la producción de baterías; los hidrocarburos aromáticos policíclicos, presentes en actividades relacionadas con el acero, el hierro y el aluminio; y el 1,4-dioxano, utilizado en las industrias química y textil, según explican el Parlamento.

A estos compuestos se suma el isopreno, empleado en la fabricación de productos químicos y caucho, para el que se fija un máximo de exposición profesional a largo plazo al cumplir los criterios para ser clasificado como carcinógeno, mientras que la Comisión deberá estudiar si resulta necesario introducir restricciones adicionales para las sustancias presentes en los humos de soldadura.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CUANDO NO PUEDA EVITARSE LA EXPOSICIÓN

La reforma establece además medidas adicionales para aquellos casos en los que no sea posible reducir la presencia de estos agentes por debajo de los máximos fijados, entre ellas el uso de equipos individuales como dispositivos de protección respiratoria y el derecho a realizar pausas periódicas en zonas libres de riesgo de contaminación.

También contempla garantías específicas para bomberos y otros profesionales de los servicios de emergencia por su posible contacto durante el trabajo con distintos materiales peligrosos, además de reforzar la formación de quienes puedan estar expuestos a agentes cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción.

Estas obligaciones se extienden al manejo de determinados medicamentos peligrosos, incluidos aquellos que pueden causar daños al personal sanitario si no se manipulan o administran de manera adecuada.

Una vez entre en vigor la directiva, los Estados miembro dispondrán de dos años para trasladarla a sus respectivas legislaciones nacionales, aunque se contemplan periodos transitorios más amplios para aplicar la reducción de algunos de los límites.