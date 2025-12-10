Prohens defiende el reconocimiento efectivo de las particularidades de Baleares en el Parlamento Europeo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la reunión conjunta del Intergrupo de Islas del Comité Europeo de las Regiones (CdR) y del Intergrupo de Mares, Ríos, Islas y Zonas Costeras (Searica) del Parlamento Europeo - CAIB

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha participado en la reunión conjunta del Intergrupo de Islas del Comité Europeo de las Regiones (CdR) y del Intergrupo de Mares, Ríos, Islas y Zonas Costeras (Searica) del Parlamento Europeo, en la que ha defendido el reconocimiento efectivo de las particularidades de Baleares.

Prohens ha expuesto en la reunión los principales temas tratados este martes con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Reformas y Cohesión, Raffaele Fitto, con quien abordó cuestiones relativas a la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, entidad que en estos momentos preside Baleares.

Asimismo, según ha informado el Ejecutivo autonómico, la presidenta ha defendido una política de cohesión descentralizada y el reconocimiento efectivo de las particularidades del archipiélago.

Entre las cuestiones trasladadas a los asistentes destacan la eliminación del límite de 150 kilómetros en los programas transfronterizos y la necesidad de una estrategia específica para las islas, diferenciada de la de las zonas costeras continentales.

Estas propuestas han contado con la buena predisposición y el compromiso del comisario Fitto para garantizar un protagonismo propio a las regiones insulares dentro de la nueva estrategia europea, según el Govern.

Esta tarde Prohens presentará el proyecto de dictamen 'Por un turismo sostenible y resiliente en la Unión Europea: estrategia de gestión equilibrada y adaptativa' en la sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones.