Evacuada a Son Espases una excursionista de unos 70 años tras caerse y hacerse daño en un pie en Cala Deià

Evacuada a Son Espases una excursionista de 70 años tras caerse y hacerse daño en un pie en Cala Deià

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de unos 70 años de edad, ha sido evacuada este viernes al Hospital Universitario Son Espases, después de haber sufrido una caída y haberse hecho daño en un pie en Cala Deià.

Según han informado desde Bomberos de Mallorca a los medios de comunicación, una mujer de unos 70 años ha sido rescatada esta jornada en Cala Deià después de sufrir una caída durante una excursión y hacerse daño en un pie. La herida, que iba acompañada de un grupo de personas, no ha podido continuar el recorrido.

Hasta el lugar se ha desplazado el Grupo de Rescate de Montaña de los Bomberos del parque de Sóller, que ha procedido a inmovilizar a la mujer y prepararla para el traslado al centro hospitalario.

Mediante el sistema de grúa del helicóptero Milana, la víctima ha sido finalmente evacuada hasta el Hospital Universitario Son Espases.