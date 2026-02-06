Evacuan en helicóptero a una excursionista herida por una caída en la Trapa

Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca en el rescate en la Trapa. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han evacuado en helicóptero a una mujer de 65 años que había resultado herida por una caída, mientras hacía una excursión en la zona de la Trapa --término municipal de Andratx--.

Los hechos han ocurrido este viernes cuando se ha recibido el aviso del incidente alrededor de las 17.00 horas, momento en el que se han activado los medios de emergencia, entre ellos el helicóptero Milana y efectivos del Grupo de Rescate de Montaña de Sóller.

Finalmente, los efectivos de Sóller no han llegado puesto que el equipo del helicóptero ha localizado antes a la víctima. Allí, la han estabilizado y la han trasladado directamente al Hospital Son Espases.