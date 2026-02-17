Evacuan en helicóptero a un joven lesionado en el tobillo mientras subía el Puig des Galatzó

Bomberos del Consell de Mallorca con sanitarios del SAMU 061 participan en la evacuación del joven accidentado en el Puig des Galatzó. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado en helicóptero a un joven de 23 años, tras haber sufrido una lesión en el tobillo mientras subía el Puig des Galatzó por la zona del paso de na Sabatera.

El incidente ha tenido lugar este martes al medio día y, después de recibir el aviso, se ha activado el dispositivo de rescate y el helicóptero Sa Milana ha evacuado al joven de la zona, según han explicado los servicios de emergencias.

Tras la intervención de los bomberos, el excursionista ha sido trasladado a un centro sanitario para una valoración médica.