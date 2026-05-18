Evacuan a un tripulante de un buque que navegaba al sur de Formentera por un problema médico - SALVAMENTO MARÍTIMO

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha evacuado a un tripulante de un buque que navegaba a 72 millas al sur de Formentera que ha sufrido un problema médico.

El paciente, que viajaba a bordo del buque tanque Mut Otz, de bandera portuguesa, ha sido rescatado en un helicóptero.

Después, según ha informado Salvamento Marítimo en su cuenta de la red social X, ha sido trasladado al aeropuerto de Eivissa.

Ahí lo ha recogido una ambulancia del IBSalut, que lo ha trasladado a un centro sanitario para recibir la atención médica requerida.