Los excursionistas perdidos en el torrent de Mortitx, rescatados en plena madrugada y deshidratados

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los excursionistas desaparecidos este domingo en el torrent de Mortitx, en el término municipal de Escorca (Mallorca) fueron rescatados por la Guardia Civil sobre las 01.00 horas, en buen estado, aunque con síntomas de deshidratación.

El aviso del rescate lo lanzaron a última hora del día los Bomberos de Mallorca alertando de la búsqueda de una mujer, perdida mientras hacia una excursión en grupo --cinco personas de entre 60 y 70 años--.

La Guardia Civil ha informado este lunes de los detalles del rescate. Sobre las 21.30 horas se recibió el aviso de la desaparición por parte del 112. Un familiar de uno de los excursionistas informó de que el grupo no había regresado y que desconocía que les había podido pasar, al no tener posibilidad de contactar con ellos.

Formaban el grupo un varón de 67 años de edad, dos mujeres de 71 y 64 años de edad, de nacionalidad española y un varón de 69 años y una mujer de 70 años de edad, de nacionalidad francesa.

Rápidamente se activó el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), que se dirigió al lugar donde iniciaron la búsqueda del grupo de excursionistas.

Tras una intensa búsqueda por parte de los especialistas de montaña en las inmediaciones de la zona donde el grupo de excursionistas habría iniciado su incursión, los localizaron sobre las 01.00 horas en buen estado, pero con síntomas de deshidratación,

Los guardias civiles los asistieron y los recondujeron hasta el punto donde habían iniciado la excursión, finalizando la intervención a las 04.35 horas.

La Benemérita recomienda a la hora de salir a la montaña ir acompañados de alguna persona que conozca el lugar y con la formación adecuada, no sobreestimar las posibilidades, planificar la salida, analizar las condiciones meteorológicas y adecuar el nivel técnico de cada persona a la actividad a realizar.