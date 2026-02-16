Exigen una investigación en Emaya por "conductas que podrían ser constitutivas de acoso laboral"

Archivo - Operario de Emaya retira una pintada en el Lluís Sitjar - CORT - Archivo

PALMA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Baleares ha reclamado este lunes una "investigación independiente" en Emaya por el "deterioro del clima laboral" que advierten que se ha producido en esta empresa de Palma y que llega, según dicen, a "conductas que podrían ser constitutivas de acoso laboral".

Así lo indican en un comunicado en el que señalan que estas situación de "deterioro del clima laboral" se produce desde hace meses en distintos servicios.

"Se estarían produciendo conductas que podrían ser constitutivas de acoso laboral, incluyendo aislamiento profesional, trato inadecuado y presión continuada por parte de determinados mandos intermedios", señalan en una nota de prensa, donde también aseguran que estas situaciones estarían teniendo un impacto directo en la salud psicosocial de la plantilla, algo que añaden que ya se refleja en un incremento de bajas laborales por ansiedad y estrés, así como en peticiones de cambio de centro de trabajo.

El sindicato asegura que ha intentado canalizar estas incidencias a través de los mecanismos internos y a través de reuniones con la dirección política de la entidad, pero, puesto que no se han adoptado "soluciones eficaces", CCOO considera necesario trasladar esta situación a la opinión pública.

CCOO advierte también de decisiones organizativas que podrían vulnerar el convenio colectivo y la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, "lo que estaría contribuyendo a un clima de tensión que afecta, tanto a la plantilla, como al correcto funcionamiento del servicio público".

El sindicato señala que estos hechos han sido puestos en conocimiento de los responsables jerárquicos y de la Gerencia, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas estructurales suficientes para revertir la situación.

Por todo ello, exigen a la dirección de Emaya, y subsidiariamente al Ayuntamiento de Palma, la apertura inmediata de una investigación independiente, mediante auditoría externa que evalúe el clima laboral y analice los casos denunciados, la adopción de medidas cautelares cuando existan denuncias formalizadas y fundamentadas y el refuerzo efectivo de los protocolos de prevención del acoso, garantizando confidencialidad y ausencia de represalias para quienes comuniquen posibles irregularidades.

"No se trata de un conflicto laboral puntual, sino de una problemática estructural que requiere una respuesta institucional clara y decidida", esgrime el sindicato, que, si bien reitera su voluntad de diálogo y de búsqueda de soluciones, advierte de que continuará utilizando todos los mecanismos legales y sindicales a su alcance para defender la dignidad, la salud laboral y los derechos de la plantilla.