Exigen a Llucmajor la paralización inmediata de las obras de Son Fosquet ante las posibles irregularidades urbanísticas - PSIB

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tres partidos que conforman la oposición en el Ayuntamiento de Llucmajor, el PSIB, MÉS per Llucmajor y Llibertta Llucmajor, han exigido la paralización inmediata de las obras de Son Fosquet ante los informes municipales que apuntan a posibles irregularidades urbanísticas.

Los tres grupos municipales, según ha informado el PSIB en un comunicado, han registrado una propuesta de resolución conjunta para que el pleno obligue al equipo de gobierno a actuar contra la ejecución de las citadas obras.

El portavoz de los socialistas, Jaume J. Oliver, ha criticado la "doble vara de medir" del área de Urbanismo, dado que "mientras los ciudadanos esperan años para obtener una licencia, el equipo de gobierno es incapaz de actuar con la diligencia exigible ante unas obras cuestionadas por sus propios informes técnicos y jurídicos".

Los tres grupos de la oposición han señalado que esos informes han advertido de posibles irregularidades urbanísticas en Son Fosquet y de la necesidad de adoptar medidas cautelares, pero que el Ayuntamiento no ha adoptado ninguna decisión al respecto.

El portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar, ha advertido que la alcaldesa, Xisca Lascolas, y la regidora de Urbanismo, María Inmaculada Pérez, están contraviniendo la postura de los técnicos municipales.

"No estamos en contra de que se haga la ampliación del polígono, que esta previsto en el ordenamiento urbanístico, pero no se puede hacer en base a unas licencias de 2009 porque la legislación ha cambiado", ha sostenido.

LEGALMENTE OBLIGADA

La propuesta de resolución presentada por los partidos establece que la regidora de Urbanismo está legalmente obligada a ordenar la paralización de las obras e insta a la firma inmediata del decreto de suspensión cautelar.

Si la regidora no actúa, prosigue el texto, se reclama a la alcaldesa que le retire las competencias y las asuma ella de forma directa para adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística.

El portavoz de MÉS per Llucmajor, Oriol Gómez, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a las empresas del municipio "para forzar a la alcaldesa a declarar la suspensión cautelar" de unas obras que "significan hipotecar el municipio".

"No se puede mirar hacia otro lado cuando los informes municipales son tan claros", ha subrayado.

La oposición también ha pedido la incoación inmediata del expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y han exigido la dimisión de Pérez por su "falta de actuación ante unos hechos que afectan directamente a la seguridad jurídica y a la confianza de la ciudadanía".

También que los acuerdos se trasladen a los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, al Consell de Mallorca y al resto de administraciones competentes.

Mientras tanto, volverán a poner sobre la mesa este tema en un pleno extraordinario previsto para el próximo viernes, pero que todavía se tiene que convocar.