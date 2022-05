El exjuez Castro cree que el delito de injurias a la Corona no es "oportuno" para Valtònyc

PALMA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El exjuez José Castro ha considerado este miércoles que el delito de injurias a la Corona no es "oportuno" para el caso del rapero Valtònyc. "Y eso que el señor Valtònyc no goza de ninguna de mis simpatías", ha añadido.

Así lo ha expresado el exjuez, este miércoles por la tarde, durante la presentación de su libro en Palma, tras ser preguntado por el caso del rapero.

Cabe recordar que el Tribunal de Apelación de Gante (Bélgica) rechazó este martes que el rapero balear fuera entregado a las autoridades españolas por un delito de injurias a la Corona.

"Condenar a alguien a pena de prisión por una opinión, no me parece", ha señalado Castro. "Vale que quizá se pasó, pero de ahí a ir a prisión por expresar una opinión, aunque sea un poco pasada de rosca, no me parece", ha concluido.