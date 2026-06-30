El exoesqueleto pediátrico llega este año a 14 niños en Baleares

Exoesqueleto pediátrico - CAIB

PALMA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve niños han realizado 24 sesiones con el exoesqueleto pediátrico del Servicio de Valoración y Atención Temprana (SVAP) desde abril y, otros cinco, comenzarán a utilizarlo en septiembre.

Así lo ha destacado la presidenta del Govern, Marga Prohens, tras visitar el SVAP para hacer balance de los primeros meses de sesiones con el exoesqueleto pediátrico, dirigido a niños que presentan problemas motores graves debido a parálisis cerebral infantil (PCI) y atrofia muscular espinal (AME).

Prohens ha resaltado en declaraciones a los medios que este mes de julio se hará un análisis de la evolución de los niños que han hecho estas sesiones para comprobar que las mejoras se mantienen.