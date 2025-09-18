El expediente a Núria Riera concluye con una amonestación por una falta leve

Archivo - La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, en rueda de prensa. - PP - Archivo

Función Pública destaca que el expediente ha sido instruido por funcionarios con "absoluta independencia"

PALMA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha señalado este jueves que el expediente a la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, por presuntas irregularidades en el cumplimiento de los términos de su compatibilidad laboral fue resuelto el pasado 26 de agosto con una amonestación por una falta leve.

Después de que este jueves 'Diario de Mallorca' avanzara que la Conselleria ha impuesto una amonestación disciplinaria a Riera por haber abandonado su puesto de trabajo para participar en una tertulia radiofónica sin la autorización previa necesaria, la Conselleria ha remarcado que el procedimiento ha sido instruido por funcionarios del Ejecutivo balear que han trabajado "con absoluta independencia y de acuerdo a la normativa vigente en materia de función pública".

Según ha concretado la Conselleria, durante el procedimiento, la 'popular' aportó documentación que justifica algunas de sus ausencias, por sus tareas de representación. El instructor identificó tres posibles infracciones leves por participar en debates de radio durante la jornada laboral, que éste entiende fuera de sus tareas de representación. No obstante, de éstas, dos ya habían prescrito antes de abrir el expediente y, por tanto, se abrió expediente para una única infracción de carácter leve.

El Govern, a través de la Dirección General de Función Pública ha hecho hincapié en que en el proceso ha actuado de manera "rigurosa como actuaría con cualquier funcionario" de la Comunidad Autónoma.

Además, recuerda que, cuando conoció las informaciones aparecidas en prensa sobre Riera, actuó también "como lo haría con cualquier funcionario de la comunidad con la apertura de un procedimiento de información reservada día 18 de febrero que derivó en la apertura de un expediente día 25 de julio y que se resolvió día 26 de agosto con una amonestación por una falta leve".