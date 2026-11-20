Un ejemplar de 'ferreret'. - CAIB

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos, investigadores y especialistas internacionales en conservación han analizado el estado de conservación del 'ferreret' (Alytes muletensis), un pequeño anfibio endémico de Mallorca, y han definido las futuras líneas de actuación.

Lo han hecho durante las XII Jornadas Técnicas del Ferreret que se han celebrado el jueves y el viernes, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Han participado el investigador del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad de la Universidad de Oviedo Jaime Bosch y Jordi Hernández, del Zoo de Barcelona.

También ha participado la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, así como representantes del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), agentes de medio ambiente y personal técnico de diferentes servicios y espacios naturales protegidos del Govern.

"La conservación del 'ferreret' requiere un seguimiento constante, conocimiento científico y la colaboración entre administraciones, investigadores y centros especializados. Estas jornadas nos permiten compartir los resultados de las actuaciones que se llevan a cabo, identificar las principales amenazas para la especie y definir nuevas medidas para favorecer su supervivencia a largo plazo", ha dicho la directora general.

La primera sesión se ha centrado en el análisis del estado de conservación de la especie y en la presentación de los resultados más recientes del programa de seguimiento poblacional. Asimismo, se han expuesto las actuaciones de restauración de hábitats, los resultados de los programas de conservación 'ex situ' y los avances en la creación y consolidación de nuevas poblaciones.

Uno de los temas centrales ha sido la lucha contra el hongo Batrachochytrium dendrobatidis, una de las principales amenazas para los anfibios a escala mundial. Durante el encuentro se han analizado los últimos resultados del seguimiento sanitario de las poblaciones de 'ferreret' y se ha remarcado la necesidad de mantener una vigilancia continuada de la especie para detectar posibles afecciones y adoptar las medidas de conservación necesarias.

También se han presentado los resultados de los programas de control de depredadores introducidos, especialmente serpientes invasoras y mapaches, desarrollados en localidades de interés para la conservación del 'ferreret'. Estas actuaciones forman parte de las medidas destinadas a reducir las amenazas sobre las poblaciones naturales y favorecer su recuperación.

CRÍA EN CAUTIVIDAD Y RECUPERACIÓN DE POBLACIONES

La conservación 'ex situ' ha ocupado una parte destacada del programa de las jornadas. En este ámbito, Jordi Hernández ha expuesto la situación actual de la población de 'ferrerets' mantenida en cautividad y los resultados del programa de cría que desarrolla el Zoo de Barcelona en colaboración con la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Este programa constituye una herramienta para la recuperación de la especie, ya que permite disponer de ejemplares destinados a reforzar poblaciones naturales o a crear otras nuevas. En este sentido, el pasado mes de junio, el Govern y el Zoo de Barcelona liberaron 268 ejemplares en dos puntos de la Serra de Tramuntana.

Durante las jornadas también se han debatido nuevas vías de colaboración internacional. Concretamente, se ha analizado el ofrecimiento de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA) para impulsar un programa europeo específico de cría del 'ferreret', orientado a reforzar y recuperar poblaciones naturales.

LA SEGUNDA SESIÓN

La segunda sesión se ha desarrollado este viernes en el Parque Natural de la Península de Llevant, donde los participantes han podido observar sobre el terreno la única población de 'ferreret' creada fuera de la Serra de Tramuntana.

Esta población, establecida en el año 2012, se ha consolidado con éxito y presenta una evolución favorable, lo que la convierte en un ejemplo de diversificación geográfica de la especie y de las posibilidades que ofrece la creación de nuevos núcleos poblacionales para contribuir a su conservación.

Durante la visita también se ha presentado el proyecto de cría en semicautividad, una iniciativa destinada a obtener ejemplares para reforzar determinadas poblaciones naturales que en los últimos años han mostrado signos de declive.

Esta actuación pretende mejorar la viabilidad de la especie a largo plazo y ampliar las herramientas disponibles para afrontar amenazas como las sequías prolongadas, la presencia de especies invasoras o la aparición de enfermedades emergentes.