El profesor de investigación del Centro oceanográfico de Baleares y miembro del Comité Directivo de Med-Cordex, Gabriel Jordà, en las jornadas - IEO-CSIC

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) celebra en Palma el 10º Taller Internacional de Med-Cordex, en el que expertos de la comunidad científica internacional revisarán los avances más recientes en la modelización climática del Mediterráneo.

Durante tres días, según ha señalado el IEO-CSIC en una nota de prensa, estos expertos presentarán los nuevos conjuntos de simulaciones de alta resolución, analizarán fenómenos extremos atmosféricos y oceánicos, y definirán las prioridades futuras de investigación y colaboración para apoyar la toma de decisiones y las estrategias de adaptación en la región.

El programa Med-Cordex es una iniciativa científica internacional respaldada por el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (WCRP) con el objetivo de coordinar el desarrollo y la evaluación de modelos climáticos regionales de alta resolución para comprender mejor la variabilidad climática y proyectar los impactos del cambio climático en la cuenca mediterránea.

En este marco, y durante el encuentro, las sesiones abordarán objetivos específicos clave para orientar la hoja de ruta de la iniciativa en el contexto global, ha subrayado el IEO-CSIC.

Uno de los objetivos principales es articular y organizar la participación y aportaciones de Med-Cordex de cara al Séptimo Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC AR7).

Además, se revisará el estado actualizado de las nuevas simulaciones climáticas y los análisis científicos asociados; se profundizará en los avances en nuevas temáticas, como la biogeoquímica oceánica, el riesgo costero, la predicción estacional a decenal o el uso de la inteligencia artificial en la modelización climática.

La organización local de este 10º taller ha corrido a cargo del Centro Oceanográfico de Baleares (COB) del IEO-CSIC, un centro de referencia en la investigación marina y oceanográfica del Mediterráneo occidental.

El comité organizador está liderado a nivel local por el profesor de investigación del Centro oceanográfico de Baleares y miembro del Comité Directivo de Med-Cordex, Gabriel Jordà.

"El Mediterráneo es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, y contar con modelos de alta resolución que integren océano, atmósfera y superficie terrestre es indispensable para anticipar fenómenos extremos tanto en la atmósfera como en el mar", ha explicado Jordà.

Así, ha destacado que el encuentro llega "en un momento clave" para la comunidad científica del Mediterráneo, señalando que las decisiones y líneas de trabajo que se definan estos días marcarán su contribución al próximo Séptimo Informe de Evaluación del IPCC.

El objetivo, ha subrayado, es asegurar que las particularidades y riesgos del territorio queden reflejados con "la máxima precisión" en el principal referente climático mundial.