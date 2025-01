Expertos piden que acoger menores migrantes sea "responsabilidad estatal" si no es posible reagruparles con familiares

PALMA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El periodista especializado en migraciones y director insular de Comunicación de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Txema Santana Suárez, y la abogada saharaui especializada en extranjería, migraciones y derechos humanos Louelia Mint El Mamy han solicitado conjuntamente, este viernes, en Palma, en una rueda de prensa, organizada por la Universitat de les Illes Balears (UIB), una "regularización" de la migración; así como que la acogida de menores sea "una responsabilidad estatal", siempre y cuando no sea posible reagrupar a estos jóvenes con familiares que estén en otro lugar del estado, ya que "no es positivo que zonas fronterizas deban asumir esta responsabilidad solas".

Santana Suárez y Mint El Mamy han viajado a Palma para pronunciar la ponencia 'Del rescate a la acogida. Las Islas Canarias como estudio de caso', en el marco del postgrado de Experto Universitario en Migraciones en el Mediterráneo, título propio de la UIB. Y, con motivo de ello, esta jornada han atendido a los medios de comunicación, en una rueda de prensa, donde el periodista Txema Santana ha expuesto que "la realidad de Canarias en materia de migración no es asimilable a la que tiene hoy día Baleares por el número de llegadas y el tamaño de población, pero si en cuanto a la insularidad y al hecho de ser frontera marítima de la Unión Europea".

Así pues, y pese a que no es posible "elucubrar futuros" y determinar si Baleares puede llegar a vivir una situación similar a la que actualmente viven las Canarias, porque "la movilidad no es homogénea, no es una ciencia exacta", el periodista ha considerado que dado que las Islas son "una zona fronteriza" y que "vivimos en un mundo en el que las migraciones por mar son una tendencia al alza, debido a las limitaciones para otros tipos de migraciones, no se puede obviar que es una posibilidad".

No obstante, ha precisado, que su deseo es que esto no sea así porque, de lo contrario, "supondría que podrían morir miles de personas cada año", ya que "en la frontera de las Islas Canarias hay cifras de guerra, con miles de muertos por año". De hecho, ha subrayado Santa Suárez, "en lo que va de 2025, y apenas llevamos 15 días, han fallecido en la ruta canaria más de 400 personas".

Asimismo, el también director insular de Comunicación de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria se ha referido a la acogida de menores, advirtiendo que "a veces, los jóvenes que llegan a territorios transfronterizo no tienen referentes adultos o los tienen en otras zonas del territorio" y, por este motivo, si fuera posible debería de fomentarse que "pudieran reagruparse con familiares que están en otras partes del territorio, siempre que ambas partes quisieran". "Si esto no fuera posible", ha apostillado, "la acogida debería ser de responsabilidad estatal". Pues, "no es positivo que la zonas fronterizas, y más en el caso de Canarias, que es una ruta abierta, con llegadas continúas, y en el caso de Baleares, que no tanto pero, bueno, también, deban albergar solas este asunto", y "no por tema de capacidad, si no de responsabilidad compartida y de justicia con los menores".

"Y no digo que debería ser una responsabilidad comunitaria porque es utópico pero, lo que es, es que debería ser comunitaria, porque quienes emigran no quieren venir a Calvià, a Pollença, o Manacor, como tampoco quieren ir a Arguineguín o a Corralejo, están viniendo a la Unión Europea", ha incidido. Y, por este motivo, ha solicitado que se impulsen "vías legales y seguras" de migración", al tiempo que ha pedido "que si las migraciones son una cuestión estructural", los gobiernos avancen en las normativas sobre esta cuestión.