Expertos profundizan en la implantación de la ley de protección de la infancia y la adolescencia

El OBIA celebra una jornada en Son Espases sobre los efectos de la ley de protección de la infancia en Baleares. - CAIB

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Balear de la Infancia y la adolescencia (OBIA) ha celebrado este miércoles en el Hospital Son Espases la 'Jornada de Aplicación Práctica de la Lopivi', un encuentro que ha reunido a profesionales de la protección de la infancia y la adolescencia para profundizar en la implantación de la ley orgánica de protección integral frente a la violencia.

Según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado, durante la jornada se han abordado los principales cambios que introduce la normativa y el nuevo modelo de prevención, detección y actuación ante cualquier forma de violencia contra la infancia.

También se ha reflexionado sobre el papel de los coordinadores y coordinadoras de bienestar y protección en los centros educativos, la figura de los delegados de protección en el ámbito deportivo y la promoción del buen trato como elemento clave para prevenir situaciones de violencia.

El acto ha sido inaugurado por la consellera de Familias, Sandra Fernández, quien ha destacado la importancia de seguir avanzando en la implantación efectiva de la Lopivi, con coordinación entre administraciones y profesionales.

La jornada, que según la Conselleria ha contado con una elevada participación y ha agotado las plazas presenciales y online, ha concluido con una ponencia sobre entornos seguros y protectores y con la clausura institucional a cargo del presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez.