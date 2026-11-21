PALMA, 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a tres mujeres, entre las que se encuentra la madre de la víctima y una familiar de esta, por supuestamente formar parte de una banda que captó a una menor de 16 años y la obligó a trabajar con documentación falsa en Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se remontan a mediados del pasado mes de agosto, cuando la chica fue rescatada por varios agentes.

La menor es extranjera y convivía con una mujer de su país de origen. En un principio, las informaciones, que eran confusas, parecían indicar que la menor estaba siendo obligada a trabajar y que la prima de su madre y la mujer con la que convivía tenían la intención de obligarla a contraer matrimonio con un hombre.

En esa primera actuación se derivó a la adolescente a los servicios de protección de menores del Consell de Mallorca y se le ofreció la ayuda psicosocial que precisara.

Una vez garantizada su protección, los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) abrieron una investigación para tratar de esclarecer los hechos.

CONSEGUÍAN AYUDAS SOCIALES FRAUDULENTAS

Las pesquisas llevaron hasta una supuesta organización criminal cuyos miembros, mediante un claro reparto de sus funciones, se dedicaban a explotar laboralmente a la menor y a facilitar la contratación de otros trabajadores mediante documentación falsa.

Mediante el uso de la documentación de dos mujeres relacionadas con la trama y mayores de edad consiguieron que dos empresas de limpieza, desconocedoras de la treta, contrataran a la menor. De esta forma, la menor podía trabajar más horas, pues estaba dada de alta en dos compañías.

Las nóminas que percibía la chica eran ingresadas en cuentas a nombre de las dos mujeres que habían facilitado su documentación y posteriormente transferidas a la líder de la banda.

Además, la documentación facilitada por una tercera mujer fue utilizada para que la madre de la menor, en situación irregular, también pudiese trabajar.

Gracias al trabajo de la madre y la hija, así como a la documentación facilitada por las otras mujeres, los miembros de la trama conseguían cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social y se aseguraban el acceso a ayudas sociales y prestaciones por desempleo.

De hecho, los investigadores descubrieron que una de ellas residía en otro país europeo, con lo que podía recibir ayudas sociales en ambos países

LA MADRE Y OTRA FAMILIAR, IMPLICADAS

Los agentes han logrado identificar a cinco supuestos integrantes de esta banda, entre ellos la madre de la menor y una prima de esta. Ellas dos, junto a una tercera mujer, son las únicas que han sido detenidas por el momento, según han confirmado fuentes policiales.

A las tres se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental. Los investigadores de la UCRIF mantienen abierto el caso y no descartan la posibilidad de efectuar más arrestos.