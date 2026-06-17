La exposición 'Gaudí en la Seu de Mallorca' muestra desde este jueves la intervención del arquitecto en la Catedral

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull (centro), el deán de la Seu, Antoni Vera (izq centro) y la comisaria de la exposición Cristina Ortiz (izq) en la presentación de la exposición sobre el centenario de Gaudi en la Catedral de Mallorca. - EUROPA PRESS

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha inaugurado este miércoles la exposición 'Gaudí en la Seu de Mallorca. Liturgia, Arte y Modernidad', una muestra que permite conocer de forma inédita la intervención del arquitecto Antoni Gaudí en la Catedral.

La exposición se enmarca en los actos conmemorativos del centenario de su muerte y podrá visitarse a partir de este jueves a las 18.30 horas hasta junio de 2027.

Según han anunciado el obispo junto con el deán de la Seu, Antoni Vera, y la comisaria de la exposición, Cristina Ortiz, la muestra ofrece un recorrido por la influencia del arquitecto catalán en la Catedral y reúne piezas que hasta ahora no habían sido expuestas al público.

La exposición se articula en tres espacios diferenciados. El primero se ubica en el interior de la Catedral, donde se exhiben piezas diseñadas por Gaudí, algunas de ellas habitualmente no accesibles al público.

El segundo espacio se sitúa en el claustro de la Seu, donde los visitantes podrán conocer la reforma del arquitecto a través de paneles explicativos y contenido ampliado accesible mediante códigos QR.

La tercera parte se encuentra en el Museo de Arte Sacro de Mallorca, que acoge una selección de obras vinculadas a la exposición.

Entre las piezas expuestas destacan dibujos originales previos a la reforma de 1902 y una mitra restaurada propiedad del obispado, exhibida de forma excepcional.

Los organizadores han preparado además una publicación específica sobre el proceso de reforma de la Catedral y las piezas diseñadas por Gaudí, con el objetivo de dejar un testimonio permanente de la muestra. Asimismo, los visitantes dispondrán de una guía descargable mediante códigos QR instalados a lo largo del recorrido.

La programación se completa con un conjunto de actividades educativas y de dinamización, con visitas escolares y talleres adaptados a distintos niveles, propuestas para público familiar e iniciativas inclusivas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, en colaboración con entidades sociales.

Durante la presentación, Taltavull ha subrayado la estrecha relación entre la obra de Gaudí y la Catedral de Mallorca, y ha recordado que desde su llegada a la diócesis consideró necesario impulsar iniciativas para conmemorar el centenario del arquitecto y poner en valor su legado en la Seu.

Asimismo, el obispo ha vinculado la figura de Gaudí con el mensaje trasladado recientemente por el Papa León XIV durante los actos celebrados en España con motivo de esta efeméride, destacando la dimensión espiritual y social presente en la obra del arquitecto.