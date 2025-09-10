La exposición 'Hem arribat a l'infern!' de Bernardí Roig reflexiona sobre la ausencia de los Bous de Costitx en Mallorca

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y Es Baluard han organizado la exposición 'Hem arribat a l'infern!', obra del artista mallorquín Bernardí Roig y que reflexiona sobre la ausencia de los Bous de Costitx en el Museo de Mallorca.

La instalación, que se inaugurará este jueves (20.00 horas) y estará disponible hasta el 21 de septiembre, ha sido programada en el contexto de la Diada de Mallorca y forma parte de la Biennal B, ha informado la institución insular en un comunicado.

La consellera de Cultura y Patrimoni del Consell de Mallorca, Antònia Roca, ha presentado este miércoles la instalación junto con el director de Es Baluard, David Barro.

"La instalación parte de la enigmática historia de los Bous de Costitx, piezas emblemáticas de la cultura talayótica de Mallorca. Es una propuesta que revisita la memoria, el vacío y la fragilidad de los símbolos a partir de los Bous de Costitx, hallados fortuitamente en 1895 y convertidos desde entonces en icono patrimonial de la isla y objeto de disputas históricas", ha explicado Roca.

La muestra, comisariada por Jackie Herbst y Sofía Borrás, se despliega como un gran altar de nueve metros de longitud en el que fragmentos de escayola --copias de las cabezas originales, conservadas en el Museo de Mallorca-- conviven con escombros, polvo y restos escultóricos que evocan una arqueología de la escoba.

Según ha detallado el artista Bernardí Roig, una luz estroboscópica atraviesa la instalación generando destellos intermitentes que interrumpen la percepción continua y evidencian la fragilidad de la presencia, subrayando la tensión entre lo visible y lo ausente.

"Lo que vemos no es lo que hay, sino lo que nos mira", ha resumido Roig, quien ha considerado que de este modo la instalación invita a reflexionar sobre el poder de las imágenes no solo como representación, sino también como ocultamiento y latencia.

'Hem arribat a l'infern!' constituye el tramo final de un itinerario expositivo del artista mallorquín en torno a la figura de los Bous de Costitx tras 'El laberinto de luz y la cabeza del Minotauro' y 'Caps [y] Bous. El tercer cuerno'.

A esta última exposición se le sumará una conferencia-performance del filósofo y crítico de arte Fernando Castro Flórez, que tendrá lugar el 25 de septiembre (19.00 horas) en el santuario postalayótico de Son Corró (Costitx), el lugar donde se encontraron las piezas originales.

"En esta narrativa confluyen el imaginario de lo popular, lo fortuito y la resignificación simbólica, que incluye la reivindicación del retorno de las piezas a su origen. Los vestigios de la memoria se integran aquí en un gran bodegón que, iluminado por el relámpago intermitente de la luz, cuestiona el umbral de la fisicalidad y la propia existencia de las piezas, generando una ilusión óptica de una presencia que sigue siendo ausencia", han explicado las comisarias Herbst y Borrás.