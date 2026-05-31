Extinguen un incendio en un hotel de Santa Margalida que obliga a desalojar a los huéspedes unas horas

Bomberos actúan en un incendio declarado en un hotel de Can Picafort.- BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han apagado un incendio declarado en un hotel de Can Picafort, en el término municipal de Santa Margalida, que ha ocasionado el desalojo de los clientes unas horas.

Alrededor de las 00.00 horas de este domingo se ha recibido el aviso por el inicio del fuego pero rápidamente se ha podido controlar las llamas, según han informado los Bomberos de Mallorca en un comunicado.

No obstante, los efectivos han decidido evacuar a los clientes del establecimiento por la acumulación de humo pero a las 02.00 horas ya habían podido ser realojados y a las 03.00 horas se ha dado por finalizada la operación.

En la intervención han participado bomberos de los parques de Inca y Alcúdia, dos técnicos y un sargento de la zona de Tramuntana.