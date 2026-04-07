Extinguido el incendio forestal declarado este lunes en Orient tras quemar 2,5 hectáreas

Extinguido el incendio forestal declarado este lunes en Orient tras quemar 2,5 hectáreas
Extinguido el incendio forestal declarado este lunes en Orient tras quemar 2,5 hectáreas - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 7 abril 2026 13:02
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PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) ha extinguido este martes un incendio forestal en Orient, en el municipio de Bunyola, que ha quemado 2,5 hectáreas de mata y olivo.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en sus redes sociales, el fuego se ha dado por extinguido a las 12.40 horas de este martes.

Cabe recordar que el incendio se originó el lunes a las 14.40 horas y se establizó poco más de dos horas después. Esa misma noche se dio por controlado y este mediodía se ha extinguido.

Han actuado agentes de medio ambiente, medios aéreos, bomberos forestales, así como efectivos de los Bomberos de Mallorca, en concreto, del parque de Sóller y el helicóptero Milana.

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