Extinguido el incendio forestal declarado este lunes en Orient tras quemar 2,5 hectáreas - CAIB

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) ha extinguido este martes un incendio forestal en Orient, en el municipio de Bunyola, que ha quemado 2,5 hectáreas de mata y olivo.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en sus redes sociales, el fuego se ha dado por extinguido a las 12.40 horas de este martes.

Cabe recordar que el incendio se originó el lunes a las 14.40 horas y se establizó poco más de dos horas después. Esa misma noche se dio por controlado y este mediodía se ha extinguido.

Han actuado agentes de medio ambiente, medios aéreos, bomberos forestales, así como efectivos de los Bomberos de Mallorca, en concreto, del parque de Sóller y el helicóptero Milana.