Extinguido un incendio en el sótano de un taller de motos en Alcúdia

Incendio en el sótano de un taller de motos en Alcúdia - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han actuado este martes en un incendio en un sótano que se utilizaba como taller de un concesionario de motos en Alcúdia.

El fuego se ha originado este mediodía cuando se extraía gasolina de una moto acuática y la chupona utilizada para sacar el combustible se ha incendiado. Según la información de los Bomberos, los restos de gasolina han provocado el inicio del fuego.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parques de Inca y Alcúdia que han extinguido el fuego. El parque de Inca se ha retirado sobre las 14.30 horas y actualmente queda una dotación para supervisar las tareas de ventilación.

En estos momentos, el sótano se mantiene ventilado de forma controlada y se ha recomendado a la propiedad que ventile el taller durante unas 12 horas sin entrar.

Desde Bomberos de Mallorca han informado que la situación está totalmente controlada, que la planta baja no se ha visto afectada y que tampoco ha habido heridos.