Extraditados a Italia tres destacados miembros de la mafia calabresa detenidos en Ibiza

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha autorizado la extradición a Italia de tres importantes integrantes de la mafia calabresa conocida como la 'Ndrangheta que fueron detenidos el pasado agosto en Ibiza, según ha informado la Dirección General de la Policía Nacional.

En el marco de una operación llevada a cabo en Ibiza, la Policía Nacional y de la unidad ROS-Roma dei Arma del Carabinieri de Italia detuvieron en Ibiza a estas tres personas por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal por su posible pertenencia a la mafia calabresa.

Los arrestos se practicaron en base a órdenes de detención europeas (OEDE) emitidas por las autoridades italianas y ejecutadas por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, mediante el juzgado territorialmente competente, el Juzgado de Instrucción número dos de Ibiza. Además, los agentes han realizado dos registros domiciliarios, uno en Ibiza y otro en Barcelona.

Desde el año 2024, y en el marco de las labores de investigación de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, se viene monitorizando la implantación de la 'Ndrangheta.

Fruto de ello, los agentes detectaron a posibles miembros de esta organización criminal en territorio nacional, y tras varias labores de investigación y la cooperación internacional en la que ha sido clave Eurojust, se logró identificar a tres miembros de esta organización en Ibiza.

Mediante la colaboración internacional de la Policía Nacional y la unidad policial italiana ROS-Roma del Arma dei Carabinieri, se logró la rápida detención de estos importantes miembros de la mafia.

En la mañana del pasado viernes los agentes desplegaron un dispositivo policial en Ibiza que concluyó con la detención de las tres personas, realizándose dos registros domiciliarios, uno en Ibiza y otro en Barcelona.

Fruto de los dos registros, los agentes han intervenido 35.000 euros en efectivo, joyas de gran valor --como dos relojes, uno de ellos valorado en 120.000 euros--, documentaciones de identidad falsa, sustancias estupefacientes, dispositivos móviles y documentación de interés, efectos que ahora están siendo analizados por los agentes.

El operativo fue de alto riesgo debido al alto grado de peligrosidad de los detenidos y a su resistencia al arresto. Los tres detenidos han sido puestos a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, quien ha decretado su ingreso en prisión.

La investigación se ha desarrollado, de forma conjunta, por la Comisaría General de Información y el Grupo de Fugitivos y el Grupo de Organizaciones Criminales Transnacionales de la Comisaría General de Policía Judicial y además ha contado con la colaboración de las Brigadas de Información y Judicial de Ibiza y Barcelona, así como con la intervención de equipos tácticos del GEO y GOES.

1005224.1.260.149.20250901182446