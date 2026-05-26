Extraen cuatro toneladas de residuos voluminosos del fondo marino de Sant Elm

Buzo extrayendo residuos del lecho marino. - CAIB

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Una campaña de conservación marina ha extraído cuatro toneladas de residuos voluminosos del fondo marino en Sant Elm como parte de un conjunto de acciones destinadas a la conservación marina y a la implicación de la ciudadanía en la protección de los espacios litorales.

Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, durante el desarrollo de la actuación se constató que la cantidad de residuos presentes, especialmente en Cala Conills, era superior a la prevista inicialmente y evidencia la necesidad de continuar impulsando acciones de conservación y recuperación de estos espacios marinos.

Las tareas de manipulación de residuos y coordinación de la retirada del material en superficie estuvieron a cargo de un equipo profesional de buceo, de acuerdo con la normativa aplicable a este tipo de intervenciones.

Por cuestiones logísticas, los trabajos se distribuyeron en dos jornadas, con un horario aproximado entre las 08.00 y las 15.00 horas.

El Ayuntamiento de Andratx asumirá la gestión de los residuos retirados y su tratamiento en los puntos de recogida autorizados.

Esta iniciativa forma parte del proyecto 'Sa Dragonera Blava', que promueve la implicación activa de la ciudadanía, el sector náutico, los pescadores, las administraciones y las entidades locales en la protección y conservación marina en el entorno de Sa Dragonera.

La actuación se enmarca en una línea de trabajo conjunta entre Save the Med Foundation, Cleanwave Foundation, Amics de Sant Elm, el Ayuntamiento de Andratx y PortsIB..