Los extranjeros protagonizan tres de cada diez compraventas de viviendas y el 15% de las hipotecas en Baleares

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 29,8% de las operaciones de compraventa de viviendas y el 15,2% de las hipotecas registradas en Baleares a lo largo de 2025 estuvieron protagonizadas por extranjeros, las tasas más elevada entre todas las comunidades autónomas españolas.

Así se desprende del Anuario de la Estadística Registral Inmobiliaria publicado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles publicado este martes.

En el conjunto del país, el 13,8% de las compras de vivienda de 2025 fueron formalizadas por extranjeros, a cierta distancia del máximo de la serie histórica, los 14,9% de 2023), y con un descenso anual de 0,7 puntos porcentuales.

En términos absolutos, sin embargo, la demanda extranjera se ha incrementado, alcanzando en torno a 97.500 transacciones, frente a las cerca de 93.000 de 2024.

Las nacionalidades con mayor peso relativo sobre el total de compraventas de extranjeros han sido británicos (7,9%), alemanes (6,5%), neerlandeses (6,3%), marroquíes (5,7%), rumanos (5,2%), franceses (5,1%) e italianos (5%).

En ese contexto, Baleares se posiciona como la región con mayor peso relativo por parte de los extranjeros, que se situó en el 29,8% del total. Le siguieron la Comunitat Valenciana (27,6%), Canarias (25,6%), la Región de Murcia (21,4%), Cataluña (15,5%) y Andalucía (13,3%). Por provincias, el archipiélago está por detrás de Alicante (43,2%), Málaga (32,8%) y Santa Cruz de Tenerife (30%).

MÁXIMO HISTÓRICO DE LOS PRECIOS

El Índice de Precio de la Vivienda de Ventas Repetidas (Ipvvr) registro al cierre del año pasado un nuevo máximo histórico, dando lugar a once años consecutivos de crecimiento. El incremento anual del alcanzó el 16,6%, lo que supone una subida del 29,3% respecto al máximo de 2007.

El precio medio de la vivienda ha registrado igualmente un máximo histórico, alcanzando 2.284 euros por metro cuadrado (euros/m2), un crecimiento anual ha sido del 9,5%.

En vivienda nueva se ha registrado un crecimiento del 8%, con un precio medio de 2.445 euros/m2 y en vivienda usada del 9,9%, con 2.240 euros/m2. En ambos casos son igualmente máximos históricos.

Las comunidades autónomas con mayores precios medios fueron la Comunidad de Madrid (4.091 euros/m2), Baleares (3.988 euros/m2), el País Vasco (3.295 euros/m2) y Cataluña (2.709 euros/m2).

El archipiélago se mantuvo como la segunda provincia con los precios medios más elevados. Por su parte, las capitales de estuvieron encabezadas por San Sebastián (6.107 euros/m2), Madrid (5.283 euros/m2), Barcelona (4.800 euros/m2), Palma (4.086 euros/m2) y Bilbao (3.514 euros/m2).

El número de compraventas de vivienda registró un intenso avance, dando lugar a un crecimiento anual del 10,7%, alcanzando las 705.357 operaciones en 2025, nivel máximo desde 2007.

Este resultado supone 14,27 compraventas por cada mil habitantes y año. En todas las comunidades autónomas y en cuarenta y nueve de las cincuenta provincias han crecido las compraventas de vivienda con respecto al año precedente, con tasas de crecimiento de dos dígitos en treinta y siete provincias.

En Baleares se contabilizaron 14.633 compraventas, lo que supone un avance del 5,7%. De estas, 2.981 fueron de viviendas nuevas (+18,5%) y 11.652 de viviendas usadas (+2,8%).

LAS HIPOTECAS

El número de constituciones de hipoteca sobre vivienda registradas en 2025 se situó en 498.500, incrementándose un 14,5% respecto a 2024. Esto supone más de 63.000 hipotecas por encima de las registradas el año precedente, nivel máximo desde 2010.

Por comunidades autónomas, el mayor número de hipotecas sobre vivienda se contabilizaron en Andalucía (96.819), Cataluña (86.135), Comunidad de Madrid (73.715) y Comunidad Valenciana (60.126), mientras que Baleares se situó en 11.561 (+17%).

El endeudamiento hipotecario por vivienda se incrementó un 10,2%, alcanzando un resultado medio de 163.612 euro, otro máximo histórico.

Las comunidades autónomas con mayores niveles de endeudamiento hipotecario por vivienda en 2025 fueron Baleares (274.689 euros), Comunidad de Madrid (261.615 euros), Cataluña (182.604 euros) y el País Vasco (173.832 euros).

El 7,9% de las hipotecas sobre vivienda han sido constituidas por extranjeros, correspondiendo a 39.485 hipotecas, nivel máximo de la serie histórica.

El peso de los extranjeros aumentó en 0,41 puntos porcentuales y el número total de hipotecas de extranjeros se incrementó un 20,7% respecto a 2024.

Las comunidades autónomas en las que el peso de extranjeros sobre el total de hipotecas en su respectiva comunidad autónoma ha sido mayor fueron Baleares (15,2%), Comunitat Valenciana (12,8%), Cataluña (12,2%) y Región de Murcia (10%).

El importe medio de hipoteca sobre vivienda de extranjeros rozó los 193.000 euros, con un incremento anual del 12,7%, registrando otro nivel máximo de la serie histórica.

Baleares (424.432 euros), la Comunidad de Madrid (283.518 euros), Andalucía (215.747 euros), Cataluña (202.703 euros) y el País Vasco (161.259 euros) registraron los mayores importes medios.

Los indicadores de accesibilidad, por otra parte, registraron nuevos deterioros a pesar del ajuste de -0,36 puntos porcentuales del interés medio de contratación (3%), y del incremento del periodo medio de contratación del 2,7% hasta los 25,4 años.

La cuota hipotecaria mensual media de 2025 ha sido de 769 euros, con un incremento anual del 4,2%. Dicha cuota mensual supone el 32,6% del coste salarial, alejándose de los mínimos de la serie histórica, que fue del 27,5% en 2016.

Las comunidades autónomas con mayores cuantías de cuota hipotecaria mensual media durante el último año fueron Baleares (1.341,4 euros), la Comunidad de Madrid (1.184,2 euros), Cataluña (845,8 euros) y el País Vasco (787,5 euros).

En cuanto al porcentaje de dicha cuota hipotecaria con respecto al coste salarial, los niveles de accesibilidad más exigentes han correspondido al archipiélago (56,8%), la Comunidad de Madrid (41,3%), Canarias (36,1%) y Andalucía (33,8%).