La fachada del Museo Krekovic luce el mural ganador del I Premio KrekoArt

El artistas Oriol Angrill Jordà frente a su mural en el Museo Krekovic. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fachada principal del Museo Krekovic ya luce el mural ganador del I Premio KrekoArt, del artista Oriol Angrill Jordà y titulado 'Memoria de marés'.

El Consell de Mallorca ha señalado este lunes en un comunicado que el rostro de Krekovic ocupa los ocho metros de altura por diez de anchura de la fachada y da continuidad al proyecto museográfico inaugurado por la institución insular.

La obra plantea un retrato monumental de Kristian Krekovic en formato bajorrelieve que simula estar esculpido directamente sobre la piedra de marés, el material constructivo más representativo de Mallorca.

El efecto, ejecutado con pintura plástica de exterior aplicada con pincel y rodillo sobre la pared de la fachada, crea una ilusión óptica hiperrealista de escultura en tres dimensiones.

En el fondo del retrato, una cenefa geométrica representa la fusión de los ornamentos de los tejidos peruanos con la tradicional tela de lenguas mallorquina. Así, establece un puente visual entre las raíces de la obra de Krekovic y la isla.

Una inscripción grabada en el relieve ficticio corona el conjunto y recoge la filosofía universalista del pintor, que era 'el arte debe servir para acercar pueblos y culturas'.

EL ARTISTA

Oriol Angrill Jordà, barcelonés nacido en 1986, es un artista figurativo afincado en Mallorca. Su práctica es delicada y reflexiva.

Su trabajo con acuarela, grabado y técnica mixta explora la confluencia entre la figura humana y los fenómenos naturales a través de un proceso introspectivo y meticuloso, y crea territorios atmosféricos donde el ruido externo se disuelve ante el ritmo de la naturaleza y del tiempo.

Se ha formado en la Escuela Superior de Diseño de Baleares --ilustración--, en Central Saint Martins de Londres --grabado-- y en The Art Academy de Londres.

Ha expuesto su obra en The Art Academy de Nueva York, en Robert Lange Studios (Estados Unidos), en la Affordable Art Fair de Bruselas y en la ST-Art Fair de Estrasburgo.

En Mallorca, su obra ha estado presente en el Museo de Sóller, en el Convento de Lloret de Vistalegre, Aba Art, Galeria 6A y en el Centro Cultural la Misericòrdia de Palma.