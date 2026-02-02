'Fácil Venir, Difícil Quedarse', La Campaña De Satse Para Pedir Un Plus De Difícil Cobertura En Mallorca. - SATSE

PALMA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Satse ha lanzado una campaña para reclamar de forma urgente la implantación de un plus de difícil cobertura para las enfermeras y fisioterapeutas de Mallorca, una medida que consideran imprescindible para poner freno a la falta de profesionales en la isla y evitar que continúe el goteo constante de salidas hacia otras comunidades e incluso hacia el extranjero.

La organización ha iniciado de este modo una recogida de firmas y un calendario de acciones que se intensificará en las próximas semanas, sin descartar movilizaciones, hasta conseguir que este complemento sea una realidad, según han explicado en un comunicado.

El sindicato ha reclamado al IbSalut que deje de aplazar una solución que considera estructural y necesaria para garantizar plantillas suficientes y estables en la sanidad pública mallorquina.

La campaña tiene como lemas 'Fácil venir, difícil quedarse' y '¿Vives en Mallorca o sobrevives en Mallora?' y quiere denunciar que la situación es ya crítica y que Mallorca se encuentra en serias dificultades para atraer y fidelizar profesionales sanitarios.

El secretario general de Satse en Baleares, Jorge Tera, ha lamentado que Mallorca se haya convertido en un destino cada vez más difícil de sostener para quienes trabajan en la sanidad pública. "Esto tiene una consecuencia directa: no vienen suficientes profesionales y muchas de las que llegan terminan marchándose", ha indicado.

SITUACIÓN LÍMITE EN LAS PLANTILLAS

La organización sindical ha apuntado que el problema no es nuevo, pero que se ha agravado en los últimos años y los datos son "alarmantes".

En este sentido, apoyándose en datos del Ministerio de Sanidad, han recordado que Baleares es una de las comunidades más afectadas por la falta de enfermeras y fisioterapeutas, y que serían necesarias entre 3.000 y 3.500 enfermeras adicionales y más de 800 fisioterapeutas para cubrir adecuadamente las necesidades asistenciales siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea.

Según el sindicato, cubrir sustituciones de enfermeras y enfermeras especialistas se ha convertido en "una misión casi imposible", especialmente en verano, cuando la sobrecarga estacional es "extrema" y aumenta la necesidad de atender contingencias inesperadas.

Las bolsas de contratación suelen agotarse y los profesionales se ven obligados a realizar un número excesivo de horas extras para sostener la actividad asistencial, han apuntado.

Por su parte, las plantillas de fisioterapeutas, enfermeras y enfermeras especialistas están infradotadas. "Llevamos años alertando de que no hay suficientes enfermeras, sobre todo, dispuestas a venir a Mallorca, pero lo más grave es que tampoco se están consiguiendo retener las plantillas que ya están aquí", ha señalado Tera.

Satse ha destacado que otras islas del archipiélago como Ibiza o Menorca ya cuentan con complementos específicos de difícil cobertura, una medida que ha contribuido a mejorar la capacidad de atraer profesionales y a frenar, en parte, la salida de enfermeras hacia otros territorios.

"Estos pluses han demostrado que cuando se adoptan medidas correctoras, se avanza en estabilidad y cobertura de plazas. Mallorca necesita el mismo instrumento para garantizar plantillas suficientes en hospitales y centros de salud", ha subrayado Tera.

ACCIONES HASTA CONSEGUIRLO

Según han añadido, la organización continuará desarrollando esta campaña en los próximos meses con recogida de firmas, acciones públicas y todas las medidas necesarias hasta lograr que el plus de difícil cobertura para Mallorca sea una realidad.

"Mallorca necesita soluciones inmediatas. No podemos permitir que la sanidad pública siga perdiendo enfermeras y fisioterapeutas porque no se ponen sobre la mesa medidas eficaces para atraerlas y lograr que se queden", ha concluido Jorge Tera.