La facturación de la industria cae un 5,7% en Baleares en junio

Archivo - Un operario trabajando en una fábrica de vehículos - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID/PALMA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria ha caído un 5,7% en Baleares en junio en relación al mismo mes de 2025, frente a un incremento del 9,2% a nivel nacional, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Baleares (-5,7%), Navarra (-7,8%) y Asturias (-9,4%) son las únicas comunidades autónomas que han registrado descensos en la facturación de la industria en el sexto mes del año.

A nivel nacional, la cifra de negocios de la industria se ha disparado un 9,2% en junio en relación al mismo mes del año anterior, tasa seis décimas superior a la de mayo.

Con el avance de junio, las ventas de la industria encadenan cuatro meses de ascensos interanuales consecutivos tras los repuntes de marzo (+9,8%), abril (+11,4%) y mayo (+3,2%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria ha aumentado un 5,3% interanual en junio, tasa 1,3 puntos inferior a la del mes previo y con la que se suman también cuatro meses consecutivos de incrementos.

En tasa mensual (junio sobre mayo) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria ha bajado un 0,5%, frente al retroceso del 2,6% experimentado en mayo.