El Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UIB advierte que las universidades privadas "tensan" la capacidad docente

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha pedido al Govern una planificación de los estudios, ya que consideran que la implantación titulaciones privadas "tensan al máximo" la capacidad docente de hospitales y centros de salud.

Esta es una de las apreciaciones que ha hecho el departamento del centro universitario, que ha reclamado que la formación de estos profesionales "no sea una simple oportunidad de negocio", según ha explicado a través de un comunicado.

La facultad ha salido al paso de la próxima implantación de los estudios de Enfermería y Fisioterapia en nuevas universidades privadas en Baleares, algo que, a su manera de ver, se hace "sin una planificación conjunta" con la universidad pública y con el sistema sanitario.

Ante esta situación, la Junta de la facultad considera que la formación de enfermeras y fisioterapeutas tiene que responder a "un diseño de país y de comunidad autónoma".

"Cuando se plantea la creación de nuevas universidades privadas sin una planificación conjunta, lo que se debilita es la capacidad colectiva de orientar la formación según las necesidades reales de salud de la población balear y no según las lógicas de rentabilidad y de mercado", han manifestado.

Por eso, han resaltado que hay unas "líneas rojas" que "no se tendrían que traspasar", si se quiere preservar un sistema educativo y sanitario "justo, sostenible y de calidad".

En los últimos años, Baleares han visto cómo se multiplicaban las iniciativas para implantar estudios de Enfermería y Fisioterapia en universidades privadas pero han advertido que "casi siempre" se ha hecho con centros adscritos a universidades de fuera del archipiélago.

"Estas propuestas se presentan con un relato atractivo: respuesta a una elevada demanda, modernización, libertad de elección y necesidad urgente de profesionales sanitarios pero detrás de este discurso se esconden preguntas incómodas sobre el modelo de país, equidad y uso de recursos públicos", han sostenido.

Por estos motivos, la facultad ha considerado que es "imprescindible" abrir un debate "sereno pero contundente", aunque reconoce que es evidente que "faltan profesionales de enfermería y de fisioterapia".

ISLAS CON UN "LÍMITE REAL" POR UNA RED SANITARIA "FINITA"

De hecho, han recalcado que la UIB ha incrementado progresivamente los 'numerus clausus' "siempre que ha dispuesto de recursos" para garantizar una formación de calidad pero ha puntualizado que hay "un límite real", sobre todo en un territorio insular con una red sanitaria "finita" y "dificultades para atraer y retener profesionales".

La facultad ha relatado que la experiencia en otros territorios del Estado es "clara", puesto que la expansión "acelerada" de titulaciones privadas de ciencias de la salud ha generado que haya "más estudiantes en las mismas unidades, con menos tiempo de supervisión real, más presión sobre los profesionales asistenciales, que ya trabajan al límite".

"Pensar que se puede aumentar indefinidamente el número de estudiantes sin que se degrade la calidad de la formación es, sencillamente, irreal", han matizado.

A esto han afirmado que se suma una cuestión de "equidad básica", como es que la universidad pública se rige por un "criterio claro" y el acceso se decide fundamentalmente por "el mérito académico, no por la capacidad de pago".

En la UIB, las notas de corte de Enfermería y Fisioterapia se encuentran entre las más altas, reflejo de "una gran demanda y de un nivel de exigencia elevado".

Mientras tanto, han advertido que los proyectos privados que se plantean en Mallorca, adscritos a universidades de fuera de la comunidad, anuncian notas de corte "significativamente más bajas", con matrículas que resultan "inalcanzables para muchas familias".

"La pregunta es inevitable ¿Qué mensaje se traslada cuando, en un mismo territorio, una persona con más recursos económicos puede acceder a la misma titulación con una nota muy inferior a la que se exige a la pública? Esto no es ampliar oportunidades; es profundizar en las desigualdades", han sentenciado.

FONDOS PÚBLICOS REINVERTIDOS EN LA EDUCACIÓN PRIVADA

También han subrayado que se abre el debate sobre la "competencia desleal" y el uso de recursos públicos, dado que cualquier centro que quiera impartir Enfermería o Fisioterapia necesita miles de horas de prácticas clínicas, tutorizadas por profesionales, en unidades reales del sistema sanitario.

"Esto quiere decir que los mismos hospitales, centros de salud y dispositivos sociosanitarios que ya asumen la formación de los estudiantes de la UIB tienen que dar cabida, además, a los alumnos de diferentes universidades, públicas y privadas", han remarcado.

La facultad ha señalado que la inversión en estructuras docentes, circuitos, supervisión y coordinación "recae principalmente sobre el sistema público". Sin embargo, han criticado que todo este esfuerzo, sostenido con fondos públicos, acaba "revirtiendo parcialmente en proyectos educativos privados" el objetivo "legítimo" de obtener beneficio.

Otro argumento que han rebatido es la que la proliferación de grados privados se sustente en una "carencia de titulados", algo que, a su juicio, no es que falten tantos graduados como "condiciones laborales, salariales y vitales que permitan retenerlos".

"Muchas enfermeras y fisioterapeutas formados en Baleares emigran a otras comunidades o países donde se los ofrece estabilidad, carrera profesional y reconocimiento. Si no se mejoran las condiciones de quienes ya trabajan, formar más promociones de graduados en centros privados no resolverá el problema de fondo", han recalcado.

Por eso, han incidido en que la universidad no es solo una "fábrica de títulos", sino que es un espacio de "pensamiento crítico, generación de conocimiento y compromiso con el territorio".

La facultad ha subrayado que la formación en profesiones vinculadas a derechos humanos, como la salud, "no puede quedar subordinada a la capacidad de pago, ni a las estrategias empresariales de grupos hospitalarios, inmobiliarios o educativos".

Por estos motivos, han pedido que la formación de enfermeras y fisioterapeutas responda a "un diseño de país y de comunidad autónoma, no a una simple oportunidad de negocio" y han resaltado que es "esencial" mantener unos "límites claros" que garanticen la preservación de un sistema educativo y sanitario "justo, sostenible y de calidad", pese a que reconocen que sería "bienvenida" la colaboración publicoprivada y las iniciativas de innovación en el ámbito formativo.

Entre sus reivindicaciones se encuentran la promoción de una planificación conjunta y transparente entre el Govern, la UIB y el Servicio de Salud, que haya garantías de "equidad" y evitar un sistema de doble vía en el que la igualdad de oportunidades "sea solo un eslogan" o que se proteja la calidad formativa, al asegurar antes las suficientes plazas de prácticas, tutores formados y condiciones dignas para quienes enseña y para quien aprende en los centros sanitarios.

"En un momento en que la sanidad pública vuelve a ser reconocida como uno de los pilares de la convivencia, resulta profundamente contradictorio debilitar, por la puerta trasera, el modelo que garantiza que las personas que cuidan de la salud se han formado bajo principios de equidad, servicio público y excelencia académica. Defender la universidad pública no es corporativismo", han concluido.