Fallece el expresidente de la Asociación Balear de Promotores Inmobiliarios Luis Martín

Archivo - El expresidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (Proinba), Luis Martín. - PROINBA - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Luis Martín, quien fuera el presidente de la Asociación Balear de Promotores Inmobiliarios (Proinba) desde 2015 y hasta principios de este mismo año, ha fallecido.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha trasladado su pésame y su apoyo a sus familiares, amigos y a los promotores inmobiliarios del archipiélago.

"Un hombre que deja un legado de consenso y de soluciones para afrontar el reto de la vivienda en las Islas. Hace pocos días pude hablar con él para agradecerle el diálogo y la colaboración, siempre pensando en los ciudadanos de las Islas, cualidades que siempre encontré en su persona", ha escrito en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

La Asociaciones de Promotores de Vivienda de Baleares, integrada en Pimem, se ha sumado a las condolencias para la familia y amigos de Martín.

La entidad, en un comunicado, ha destacado su "excelente profesionalidad e implicación para conseguir uno de los pilares básicos de la recién creada Aproviba, la creación de vivienda a precio asequible".

También ha reconocido la labor de Martín como "excelente interlocutor entre el sector inmobiliario y la administración, aportando ideas y medidas eficaces que han terminado viendo finalmente la luz".

Desde la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (Abini) han lamentado "profundamente" el fallecimiento de Martín, de quien han destacado "su trabajo constante y su implicación en los temas clave de la vivienda en nuestras islas".

"Luis dedicó su tiempo y esfuerzo a defender la necesidad de una planificación responsable y accesible, siempre desde una visión constructiva y con voluntad de diálogo. Su ausencia deja un vacío importante en el mundo inmobiliario balear, al que dedicó gran parte de su vida profesional", han señalado.