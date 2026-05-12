Fallece un hombre en Eivissa tras caer de un acantilado

Mapa es Caló de s'Illa - EUROPA PRESS

EIVISSA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de nacionalidad irlandesa y de unos 40 años falleció este lunes en Eivissa tras caer desde un acantilado en el municipio de Sant Joan.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Sant Joan en un comunicado, este lunes sobre las 17.30 horas el Centro Coordinador de Emergencias 112 recibió una llamada telefónica de una mujer manifestando haber localizado a un amigo suyo, de unos 40 años y nacionalidad irlandesa, precipitado en una zona de acantilados próxima a Es Caló de S'Illa.

De manera inmediata, el 112 activó el protocolo de emergencias de manera que los efectivos de Protección Civil y medios sanitarios del 061 fueron los primeros recursos en llegar.

Posteriormente, se movilizaron efectivos de Guardia Civil -tanto unidades terrestres como medios aéreos-, Bomberos, servicios sanitarios y la Policía Local de Sant Joan de Labritja. Asimismo, desde la Jefatura de Policía Local, y pese a encontrarse fuera de servicio y no haber patrulla operativa en ese momento, se desplazó un mando policial al lugar tras tener conocimiento de los hechos.

A la llegada de los equipos de emergencia, un componente del cuerpo de Bomberos descendió inicialmente hasta la zona donde se encontraba la persona para valorar la situación, confirmándose posteriormente el fallecimiento de la misma.

Las labores de recuperación del cuerpo se realizaron mediante medios aéreos y efectivos de Bomberos, finalizando el operativo de rescate sobre las 20.20 horas.