Fallece un hombre tras precipitarse de un puente en sa Riera

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto después de haber caído al torrente de sa Riera desde el puente que conecta la zona del cementerio de Palma con la barriada de Son Cotoner.

Los hechos se han producido alrededor de las 18.30 horas de este jueves, cuando se ha dado aviso a los servicios de emergencia del suceso, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones policiales y los servicios sanitarios, que no han podido hacer nada por salvarle la vida. Agentes de la Policía Nacional han asumido la investigación para esclarecer los motivos de la caída.

Cabe recordar que el número de contacto del Ministerio de Sanidad para personas con ideaciones suicidas o autolíticas es el 024 pero también pueden ponerse en contacto con el 112 o el Teléfono de la Esperanza en Baleares, que es 971 461 112.