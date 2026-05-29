Fallece un trabajador en Alaior tras caer del tejado de una nave industrial

Archivo - Agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MENORCA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha fallecido este viernes tras caer del tejado de una nave industrial del polígono de Alaior (Menorca) donde se encontraba realizando labores de reparación.

El hombre, de origen sudamericano y alrededor de 60 años, ha quedado tendido en el suelo y, aunque no ha fallecido en el acto, lo ha hecho poco después a pesar de que los agentes de la Policía Local de Alaior, los primeros en llegar al lugar, le han practicado las maniobras de reanimación.

La Guardia Civil se ha hecho cargo del caso para determinar lo sucedido. Por su parte, un técnico del Instituto Balear y Salud Laboral (Ibassal) se ha desplazado al lugar de los hechos para recoger información e iniciar la correspondiente investigación.