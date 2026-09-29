Fallece una turista ahogada en una playa de Sant Joan de Labritja

Archivo - Ambulancia del SAMU 061 frente a una playa. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

EIVISSA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una turista británica de 81 años ha muerto este martes ahogada en la playa de s'Arenal Gros, ubicada en el minicipio ibicenco de Sant Joan de Labritja.

Los socorristas han sido los primeros en intervenir e inicial las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), según ha informado el Ayuntamiento de Sant Joan en un comunicado.

A estas tareas se han sumado una médico, una enfermera y un bombero que se encontraban en la zona. Ellos han proseguido la RCP básica durante 25 minutos y, más tarde, han llegado los efectivos del SAMU 061 que han seguido con la RCP avanzada durante otra media hora.

Pese a los esfuerzos, los sanitarios no han podido hacer nada por salvarle la vida y se ha certificado su muerte a las 17.30 horas. Sobre las 18.00 horas se ha personado una patrulla de la Guardia Civil para hacerse cargo de las actuaciones correspondientes.