Mueren un hombre y sus dos perros en Petra por una posible inhalación de gas

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 49 años y sus dos perros han fallecido este jueves en su domicilio de la localidad de Petra por una posible inhalación de gas.

La Guardia Civil ha recibido el aviso de la muerte por parte de un amigo de la víctima y hasta allí se ha desplazado una patrulla de la Benemérita.

El Instituto Armado ha informado que, al llegar, tanto los agentes, como los servicios sanitarios han detectado un fuerte olor a gas en el interior de la casa.

Finalmente, a las 16.00 horas se decretado el levantamiento de cadáver y se ha trasladado al Instituto Anatómico Forense para realización de autopsia, aunque se apunta que la posible causa de muerte posible sería esta intoxicación.