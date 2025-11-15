Un fallecido y cuatro heridos por un choque frontal entre dos coches en Alcúdia

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y cuatro han resultado heridas de distinta consideración por un choque frontal entre dos coches en el término municipal de Alcúdia.

El accidente de tráfico se ha producido alrededor de las 01.50 horas de este sábado, en el kilómetro 1 de la carretera Ma-3460, que conecta la Urbanización Gesa con la Ma-13, según ha informado el SAMU 061 en un comunicado.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los servicios de emergencias con varias ambulancias que han atendido en primer lugar a los heridos más graves.

Los servicios sanitarios han intentado estabilizar a uno de ellos pero finalmente ha muerto en el lugar del incidente. Otro de los accidentados ha sufrido un politraumatismo grave y ha podido ser evacuado al Hospital de Son Espases. Las otras tres personas implicadas en el accidente tenían heridas leves y han sido trasladadas a los hospitales de Inca y Manacor.

En el operativo han participado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, dos de Soporte Vital Básico y un vehículo de intervención rápida.