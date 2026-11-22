PALMA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente participar en el robo de joyas de oro valoradas en más de 30.000 euros en las viviendas de personas con dependencia en Mallorca.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se remontan a 2025, cuando se produjeron varios robos de de joyería en distintos domicilios de de la isla.

Entre los objetos sustraídos habían cadenas, anillos, figuras, sellos y un cordoncillo mallorquín, entre otros. Todas las joyas eran de oro y su valor supera ello de oro y con un valor total que ronda los 30.000 de euros.

Los investigadores se percataron de que el patrón común de todos estos robos era que se habían producido en domicilios en los que había personas dependientes que precisaban de atención.

Tras varias diligencias, los agentes sospecharon que era una trabajadora de la empresa que atendía a las personas con dependencia quien, junto a sus familiares, cometía los robos.

La mujer, según las pesquisas, se aprovechaba de la confianza que tenían las víctimas. En algunos de los hurtos, además, sustituían las piezas originales por otras de bisutería para tratar de disimular la sustracción.

Los agentes, después de tomar declaración a las víctimas y recuperar parte de las joyas, detuvieron a principios de esta semana a la pareja de la principal sospechosa, un hombre de nacionalidad rumana al que se le imputa un delito de hurto y otro de pertenencia a organización criminal.

La Policía Nacional no ha conseguido dar con el paradero de la mujer y del hijo de la pareja, también involucrado en los hechos, y los han puesto en busca y captura.

Los investigadores estiman que la mujer podría haber trabajado en más de un centenar de hogares de Mallorca, por lo que no descartan que pudiera haber más víctimas.