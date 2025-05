Familias y alumnos del CEIP Pràctiques de Palma se concentran contra la división por edades del centro

PALMA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de familias y alumnos del CEIP Pràctiques de Palma se han concentrado este viernes en el patio de la escuela para mostrar su desacuerdo con la propuesta de la Conselleria de Educación y Universidades, de repartir a los estudiantes del centro en dos edificios en función de las edades.

La miembro de la Asociación de Familias (AFA) del CEIP Pràctiques Marta Rosselló ha censurado que esta decisión se les ha "impuesto" y no concuerda con "el modelo educativo que han escogido las familias", por lo que se "rompe esta esencia".

Además, ha censurado que "no se les haya dado ninguna explicación, ni se les ha dado un argumento pedagógico" que avale esta decisión.

La representante de las familias ha explicado que con el actual modelo educativo hay una interacción "muy grande" entre los alumnos más mayores y los más pequeños, ya que se hacen actividades de "manera continua para que se conozcan y compartan experiencias".

"Con la ampliación de líneas se pasaría de ser una escuela familiar a una escuela grande y no es lo que quieren las familias. No porque sea una cosa mala, sino porque no es lo que se ha elegido", ha defendido.