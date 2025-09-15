Las familias puntúan con un 4,2 sobre 5 el servicio de los psicólogos educativos durante el curso 2024-2025

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, recibe a los psicólogos incorporados para el curso 2025-2026. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las familias han puesto una nota de un 4,2 sobre 5 el servicio de psicólogos educativos que se puso en marcha durante el curso 2024-2025, ya que en el 76,19% de los casos en los que han intervenido se ha apreciado una mejoría de la situación.

Los principales motivos de consulta con estos profesionales han sido la ansiedad, las problemáticas familiares y las dificultades relacionales.

En un comunicado, la Conselleria de Educación y Universidades ha explicado que los psicólogos generales sanitarios, coordinados por Convivèxit, han llevado a cabo una intensa labor durante el curso pasado con 5.851 intervenciones individuales, 3.519 con alumnado y 814 con familias. La edad media de atención ha sido de 14 años, con mayor incidencia en 2º de ESO.

En cuanto a la coordinación con servicios externos, se han derivado 358 casos a Atención Primaria, 507 casos han sido coordinados con servicios de salud mental. También se han registrado 1.148 derivaciones o coordinaciones con otros servicios, lo que evidencia la importancia del trabajo en red para garantizar una atención integral.

En el ámbito grupal, se han realizado 1.486 intervenciones, que han alcanzado a 19.878 personas --alumnado, familias y profesorado--.

Durante el curso 2024-2025, desde Convivèxit, se han organizado nueve reuniones de coordinación y seguimiento con los psicólogos para acompañar, formar y asesorar a los profesionales. Paralelamente, se han celebrado cinco reuniones técnicas con la Conselleria de Salud, concretamente con la Dirección General de Salud Mental y el Colegio Oficial de Psicología de Baleares (Copib).

Las valoraciones generales reflejan un alto nivel de satisfacción con la figura del psicólogo educativo y con el apoyo de Convivèxit. Además, una encuesta con 12.026 respuestas de docentes, alumnado y familias muestra una valoración media de 4,07 sobre 5. Las preocupaciones principales giran en torno a la ansiedad, el estrés, la autoestima, las adicciones a las tecnologías y el acoso escolar, al reforzar la necesidad de una intervención psicológica estructurada dentro de los centros.

"Ante estos datos, la figura del psicólogo general sanitario se consolida como un recurso esencial para garantizar el bienestar emocional del alumnado. La Conselleria de Educación y Universidades trabaja para reforzar, estabilizar y ampliar este servicio, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades reales de la comunidad educativa", han subrayado.

CERCA DE 80 PSICÓLOGOS PARA EL CURSO 2025-2026

Por otra parte, en la sede de la Conselleria se ha acogido este lunes el primer encuentro de este curso con los psicólogos generales sanitarios en el ámbito educativo, incorporados durante el curso 2024-2025. Esta figura, impulsada de manera pionera por la Conselleria, tiene como objetivo "dar respuesta a las necesidades emocionales de la comunidad educativa".

Para el curso 2025-2026, el servicio se ha ampliado con tres profesionales más, para llegar a un total de 79 psicólogos, 43 en centros públicos y 36 en centros concertados.

Durante el encuentro, el conseller del ramo, Antoni Vera, ha saludado a los psicólogos y les ha animado a trabajar por el bienestar emocional del alumnado. Vera ha valorado la implantación de esta figura en los centros de Secundaria, Formación Profesional y Educación Especial de Baleares, al destacar que el bienestar del alumnado es "fundamental" para alcanzar sus metas educativas.