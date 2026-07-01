Las familias ya pueden solicitar el 'Cheque canguro' para gastos de escuela matinal con hasta 1.000 euros por niños

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PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las familias de Baleares pueden solicitar a partir de este miércoles el 'Cheque canguro' para cubrir los gastos de la escuela matinal con un importe de hasta 1.000 euros por niño.

En este sentido, este miércoles se abre el trámite del programa 2 del 'Cheque canguro', en el que se subvencionan los costes asociados a servicios de atención, cuidado y custodia prestados en centros educativos o instalaciones vinculadas, incluidos los centros de educación infantil y de educación especial durante el periodo escolar.

Esta subvención, que se puede solicitar hasta el 31 de julio, cubre los gastos de la guarda antes del horario lectivo y la guarda después del comedor o de la jornada escolar. En cuanto al importe económico que las familias pueden recibir a través de esta línea de ayudas, es de un máximo de 1.000 euros por niño.

CAMPAMENTOS Y ESCUELAS DE VERANO, A PARTIR DE SEPTIEMBRE

En cuanto a los costes de los campamentos y las escuelas de verano, la otra principal novedad de este segundo 'Cheque canguro', las ayudas podrán solicitarse entre el 10 de septiembre y el 9 de octubre.

En este programa 3 se cubren los costes de los campamentos, las escuelas de verano, de Pascua y Navidad y otros servicios de atención, cuidado y custodia, tanto privados como públicos, dentro del ámbito de Baleares, con la finalidad de facilitar la conciliación.

1.000 EURO POR NIÑO O NIÑA

La Conselleria ha señalado que el importe máximo conjunto tanto para la escuela matinal como para los campamentos y las escuelas del periodo de vacaciones escolares es de un máximo de 1.000 euros por niño o niña y pueden distribuirse indistintamente entre las acciones subvencionables de los dos programas.

SE MANTIENE LA CONTRATACIÓN PARA EL CUIDADO DE MENORES

Igual que en la primera edición, en este 'Cheque canguro' en el programa 1 se mantiene la subvención de cubrir los costes salariales y de cotización a la Seguridad Social derivados de la contratación de un empleado o empleada del hogar para el cuidado de menores.

Así, cada familia se puede beneficiar de hasta un máximo de 4.000 euros en este programa. En este caso, la solicitud puede realizarse entre el 1 y 31 de octubre de 2026.

Los tres programas son compatibles y pueden presentarse solicitudes para optar a los tres. De esta manera, las familias pueden beneficiarse de hasta 4.000 euro en la contratación de una persona para el cuidado de menores y hasta 1.000 euro por cada niño o niña en actividades como la escuela matinal y los campamentos.

REQUISITOS

Entre los requisitos generales para acceder al 'Cheque canguro' figuran acreditar el empadronamiento y la residencia en Baleares en el momento de presentar la solicitud y durante el periodo subvencionable, demostrar la situación de actividad laboral o asimilada, por cuenta propia o ajena, que justifique la necesidad de conciliación y tener una renta per cápita familiar inferior a 30.000 euro anuales.

También es preciso estar al corriente de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y de reintegro de subvenciones. Conservar la documentación justificativa durante cinco años.

Por otro lado, no pueden ser beneficiarias las personas en las que se produzca alguna circunstancia de prohibición para obtener subvenciones, las que no estén al corriente de obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, o las que tengan obligaciones de reintegro pendientes.

Las ayudas se conceden por orden de entrada de las solicitudes completas y válidas, sin comparación entre solicitudes, hasta agotar el crédito disponible. Cada solicitud dará lugar a un procedimiento autónomo, con su resolución de concesión y pago.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

En cuanto a la documentación común, hay que presentar solicitud y declaraciones responsables, certificado de titularidad bancaria, libro de familia o documento equivalente, documentación acreditativa de familia monoparental, numerosa, tutela o acogimiento, en su caso, y formulario de otorgamiento de representación, en su caso.