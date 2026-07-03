FAPA advierte de que la zona única escolar "aumentará la segregación"

Archivo - Varias niñas el primer día de inicio del curso escolar - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Mallorca (FAPA) ha advertido de las consecuencias que puede tener la implantación de la zona única escolar, entre ellas un aumento de la "segregación escolar".

Es una de las consideraciones que ha hecho la federación este viernes en una rueda de prensa para valorar el curso 2025/2026 y hacer una serie de demandas a la Conselleria de Educación y Universidades.

Sobre la zona única, desde FAPA han sostenido que los datos de escolarización en los tres años muestran que el porcentaje de matriculación en la primera opción sube entre uno y dos puntos en general, excepto en Palma que mejora en siete puntos, a pesar del descenso de natalidad.

Su interpretación es que esto implica un número mayor de matrículas en centros que no están en el entorno de proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de las familias.

En este sentido, han explicado, no todas las familias tienen las condiciones para elegir un centro alejado de su entorno y las familias que han escogido estos centros son de un perfil socioeconómico muy determinado, medio alto.

"En unos años veremos las implicaciones de este modelo en un aumento de la segregación escolar, con la concentración de un perfil concreto de familias en unos centros determinados", han asegurado.

CLIMATIZACIÓN DE LOS CENTROS

Las familias han lamentado las "carencias" de climatización de los centros educativos, subrayando que hace más de dos años que la Conselleria anunció un estudio para elaborar un plan de climatización.

Así, han reivindicado que los centros no necesitan grandes proyectos que tarden años en llegar, sino que necesitan medidas concretas y aplicables que mejoren el bienestar del alumnado y los docentes.

Por otro lado, han reprochado a la Conselleria la "falta de espacios reales de participación", argumentando que han sido convocados a mesas de familia para abordar temas de normativa "muy técnica", pero no para tratar cuestiones que les afectan directamente, como las ayudas de comedor o de financiación de libros.

En esta línea, han reclamado espacios de escucha activa en los que puedan aportar, como el que han tenido para el tema de los comedores escolares, con la mesa intersectorial con las consellerias de Educación, Salud y Agricultura.

CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL

Las familias han incidido también en la gestión de la conciliación familiar y laboral, lamentado que es otro tema en el que no han podido participar.

A su criterio, las ayudas para abaratar la escuela 'matinera' "están funcionando bien", porque llegan a los centros educativos y a las asociaciones de familias de alumnos y se pueden aplicar a las familias.

No ocurre lo mismo, han lamentado, con las ayudas para escuelas de verano, Navidad y Pascua, o el Cheque Canguro, ante la "complejidad" para pedir estas ayudas y el planteamiento 'a posteriori' del Cheque Canguro.

"Si tienes dinero para pagar el colegio de verano, tu hijo podrá disfrutar de este espacio y podrás pedir las ayudas, si no, tu hijo se tendrá que quedar en casa, con las condiciones que pueda darle cada familia", han ejemplificado.

Otros temas que han puesto sobre la mesa han sido la necesidad de impulsar un decreto de inclusión, la retirada del plan de libre elección de lengua, un plan para revertir la tendencia del abandono escolar prematuro y la modificación de la ley de infancia para impedir que condenados por acoso puedan ejercer como docentes.