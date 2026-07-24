La Federación Socialista de Mallorca constituye su comité electoral para afrontar los comicios de 2027

La secretaria general de la FSM, Amanda Fernández. - PSIB

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista de Mallorca (FSM) ha aprobado este viernes su comité electoral, que estará conformado por una veintena de personas, para afrontar el ciclo electoral previsto para mayo de 2027.

El comité electoral, encabezado por el secretario de Organización de la FSM, Ares Fernández, coordinará las campañas al Consell de Mallorca y a los diferentes ayuntamientos de la isla.

También formarán parte Joan Méndez, Malena Riudavets y Xisco Dalmau, quienes se encargarán de la organización, la estrategia y el programa, respectivamente, según ha informado el PSIB en un comunicado.

"Lo que presentamos hoy es la activación, la puesta en marcha de la maquinaria del partido tanto a nivel insular como, sobre todo, a nivel municipal", ha dicho la secretaria general de la FSM, Amanda Fernández.

En la reunión de la ejecutiva también se ha aprobado el reglamento para elegir las precandidaturas socialistas de los municipios medianos y pequeños, cuyo proceso arrancará el próximo septiembre.

Fernández ha aprovechado la constitución del comité electoral para hacer un llamamiento a toda la ciudadanía a participar en la manifestación contra la saturación turística prevista para este domingo.