La FEHM acusa al Govern de querer perpetuar el alquiler turístico en los edificios plurifamiliares

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha acusado al Govern de querer perpetuar las viviendas de alquiler turístico en los edificios plurifamiliares, algo que ha considerado que resulta "paradójico, escandaloso e incomprensible".

Así ha reaccionado la patronal al borrador del decreto de medidas de contención turística publicado este martes por 'Diario de Mallorca', en el que se contempla, pese a la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en pisos, que se puedan comercializar aquellas por las que en su día no se pagaron y que hasta ahora no se podían intercambiar, que ascenderían a unas 90.000.

"Desconociendo si todo lo que refleja lo publicado realmente está en el articulado del decreto, la FEHM rechaza el modelo del alquiler turístico por el que se está apostando abiertamente porque perpetuará las viviendas plurifamiliares en el mercado turístico en lugar de contribuir a mejorar el acceso a la vivienda eliminándolas", ha señalado la patronal hotelera en un comunicado.

A juicio de la FEHM, "resulta paradójico, escandaloso e incomprensible para cualquier ciudadano de Baleares" que ante la emergencia habitacional "no se actúe con firmeza" ante el alquiler turístico, más aún cuando en los últimos años se pusieron en el mercado unas 98.000 plazas.

"Urge adoptar medidas para que caduquen las autorizaciones temporales para su comercialización y se restituyan las viviendas a su concepción original", han exigido los hoteleros mallorquines.

Es "igualmente aberrante", han proseguido, que se permitan comercializar las plazas vacacionales por las que no se pagaron y que se activen otras que han sido "virtuales", es decir, que se concedieron pero no se han utilizado sin que haya habido un control.

Todo ello parece indicar, siempre según la FEHM, que el Govern "garantizará la continuidad de las plazas regladas en alquiler turístico en plurifamiliares" pese a que en la ley que regula la comercialización de estancias turísticas en estos edificios indica que su no renovación no implica la necesidad entregar indemnizaciones. "Ser valientes, en este caso, no tendría coste para las arcas públicas de Baleares", ha defendido.

DEFENSA DEL MODELO HOTELERO

La patronal ha defendido el alojamiento hotelero como el modelo que "sostiene" al archipiélago, que genera empleo "estable y de calidad" y que actúa como un "incuestionable tractor económico que jamás quebró la convivencia con los residentes".

"El respeto y cumplimiento de los usos situaba a cada uno en su lugar, los turistas en los hoteles y los residentes en las viviendas, situación a la que deberíamos regresar para reconciliar al turismo con la sociedad, disminuir la especulación en torno a la vivienda y reducir la gentrificación en los municipios", han reclamado los hoteleros.

De seguir adelante con el citado borrador, han considerado, el Ejecutivo autonómico estará tratando de igual manera y con "equidistancia" a las plazas turísticas con la vivienda destinada al alquiler, "como si ambas aportaran el mismo rédito a la sociedad y como si ambas cosas afectaran por igual a la convivencia social de residentes y visitantes".

La FEHM ya acusó al Govern de "falta de valentía" después de que su presidenta, Marga Prohens, adelantara sus intenciones en materia turística al considerar que devolver al mercado residencial las viviendas de alquiler turístico era una "oportunidad de oro" para hacer frente a la crisis del acceso a la vivienda.

RECONVERSIÓN HOTELERA

La FEHM también se ha referido a otras medidas que aparentemente recogerá el decreto --y que ya fueron anunciadas en su día-- como la reconversión de los hoteles, algo que ha conllevado beneficios "evidentes y contrastables" desde 2012.

"Se ha mejorado la oferta, se han incorporado múltiples medidas de sostenibilidad y eficiencia, procesos de digitalización en la operativa y se ha definido un producto de alta calidad y servicio que ha modificado el perfil del cliente, logrando el objetivo de generar más valor sin más volumen", ha enumerado la patronal.

Vistos estos resultados, los hoteleros han indicado que siempre han reclamado poder mejorar sus instalaciones y servicios para "favorecer la mejora continua", y que éstas actuaciones fueran de la mano de la renovación y mantenimiento de las zonas turísticas.

"Este es el camino para incidir sobre la demanda desde la oferta, y no aumentando impuestos, como el impuesto de turismo sostenible (ITS), que restan capacidad de gasto de los visitantes y repercute en la cadena de valor", han defendido.

La senda de la "triple sostenibilidad" por la que tiene que ir Baleares, han zanjado, no puede ser "a cualquier precio ni a costa de asentar casi 100.000 plazas turísticas de alquiler vacacional". "Es hora de actuar responsablemente y elegir con acierto el camino sobre el que sustentar la transición", han sentenciado.