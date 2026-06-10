La FEHM, sobre la manifestación contra la saturación: "Se utiliza el turismo como un saco de boxeo"

Archivo - El presidente de FEHM, Javier Vich, atiende a los medios- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha mostrado su "máximo respeto" por la manifestación contra la saturación convocada para el mes de julio en Palma pero ha considerado que la protesta "utiliza el turismo como un saco de boxeo".

Según el presidente de los hoteleros, Javier Vich, la situación que vive la isla se debe a un déficit de viviendas e infraestructuras y, también, al crecimiento del alquiler turístico reglado y de la oferta ilegal.

En la rueda de prensa para presentar la campaña 'Thanks for visiting Mallorca', Vich ha considerado que los manifestantes protestan por la gestión del destino, la falta de vivienda o la situación de la movilidad.

A su entender, "no es justo que se culpe al turismo de una falta de planificación por parte de las administraciones de los últimos 20 años". Así, ha agregado, las protestas "deberían alinear un poco más el mensaje y centrar las quejas donde realmente son".

El presidente de la patronal ha hecho hincapié en que "la mayor parte" del crecimiento turístico de los últimos años se debe a fórmulas de alojamiento "difícilmente fiscalizables", como son las casas de familiares, amigos o alquiler turístico ilegal.