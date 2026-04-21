La FEHM organiza una jornada con los hoteleros para organizar el eclipse solar del 12 de agosto

Archivo - Una persona trata de ver un eclipse, en una foto de archivo. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha organizado este viernes la jornada técnica 'Eclipse: claves para optimizar la experiencia del cliente y generar valor' para preparar al sector hotelero ante el eclipse solar del próximo 12 de agosto de 2026.

La agrupación empresarial ha resaltado que este fenómeno ha generado una "alta expectación mediática" y supone "un momento clave para el destino", según ha indicado la FEHM en un comunicado.

"Su gestión tendrá un impacto directo en la imagen de Mallorca, en la percepción de calidad y en la capacidad del sector para ofrecer una experiencia segura, ordenada y bien planificada", han remarcado.

La iniciativa se enmarca en las recomendaciones de la Comisión de Comunicación y Turismo del Eclipse del Govern, en la que la FEHM participa activamente, especialmente en lo relativo a la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios.

En este sentido, ya se encuentran disponibles los soportes informativos en varios idiomas, en línea con las propuestas trasladadas por la patronal hotelera.

La jornada, de carácter práctico, está orientada tanto a asociados, como a los no asociados, por lo que se ha diseñado para los equipos de los establecimientos al combinar tres dimensiones clave, como es la operativa, la experiencial y de destino.

El objetivo es dotar a los equipos de las empresas de herramientas que les permitan "prepararse con antelación", ofrecer al cliente una "experiencia de valor" y, al mismo tiempo, "contribuir a una gestión ordenada del destino".

"Este enfoque resulta especialmente relevante para minimizar impactos en la movilidad, reforzar la seguridad y proteger la imagen de marca de Mallorca, en un contexto de alta visibilidad internacional donde la respuesta del destino será determinante", han apuntado.

Asimismo, cabe recordar que los próximos 29 y 30 de abril de 2026 se desarrollará el ejercicio de predicción de visibilidad, que permitirá simular la posición y altura del sol el día del eclipse.

Esta herramienta facilitará la toma de decisiones operativas y reforzará aspectos clave como la protección ocular, por lo que la participación en la jornada permitirá a los establecimientos llegar mejor preparados a este ejercicio práctico.

Esta jornada se integra en la estrategia de FEHM orientada a una gestión "anticipada, coordinada y competitiva" del destino, para "reforzar la capacidad del sector para dar respuesta a escenarios con criterios de calidad, seguridad y responsabilidad".