La FEHM señala de Ana María Jaume que su legado se refleja en los valores de esfuerzo, perseverancia y sencillez

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, ha trasladado este martes sus condolencias a la familia Escarrer Jaume por el fallecimiento de Ana María Jaume Vanrell, de quien ha destacado que su legado se refleja en los valores de esfuerzo, perseverancia y sencillez y compromiso "que transmitió a sus hijos y que forman parte del ADN de la familia Escarrer y de Meliá Hotels International".

En un comunicado, Vich ha añadido que Ana María Jaume siempre hizo gala de una profunda discreción, fue un pilar fundamental a nivel familiar y un apoyo constante, tanto en los inicios y como en el posterior desarrollo de la empresa.

"Acompañó siempre a su esposo, el fundador de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Juliá, brindando la estabilidad y el respaldo necesarios para que pudiera dedicar todo su esfuerzo y visión a la creación y desarrollo de un proyecto empresarial que, sin duda alguna es un referente internacional, manteniendo el arraigo y su base corporativa en su lugar de origen, Mallorca", ha añadido.

La organización empresarial ha reconocido "su contribución silenciosa pero esencial en la empresa familiar". Desde la FEHM han expresado su "respeto, afecto y cercanía" a la familia Escarrer "en estos tristes momentos".