Feijóo participará el lunes en un acto del PP de Baleares en el Pueblo Español

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante su visita a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en IFEMA Madrid, a 23 de enero de 2025, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará Palma el próximo lunes para participar en un acto del PP de Baleares que tendrá lugar a las 19.00 horas en el Pueblo Español de Palma.

La coordinadora de campaña del PP Baleares, Marga Durán, ha destacado que la visita de Feijóo demuestra la importancia que tiene la comunidad "en el proyecto nacional del Partido Popular y su compromiso con las reivindicaciones" de las Islas.

"El próximo 29 de noviembre los ciudadanos tienen una cita decisiva con las urnas y queremos trasladarles de primera mano las propuestas de Alberto Núñez Feijóo en materia de vivienda, bajada de impuestos, mejora de los salarios y defensa de los intereses de nuestras islas", ha declarado Durán.

Finalmente, la coordinadora de campaña ha añadido que el partido afronta estas semanas con una intensa agenda de actos por todas las islas para explicar su proyecto y escuchar las preocupaciones de los ciudadanos.