Felanitx acogerá la feria del empleo Job Talent Mallorca 2026, organizada por el Consell de Mallorca

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en el Instituto de Formación y Ocupación de Calvià. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca organizará en Felanitx la feria del empleo Job Talent Mallorca 2026, una jornada dirigida a la orientación, la empresa y el empleo, donde los jóvenes puedan descubrir nuevas oportunidades e impulsar su futuro profesional.

La institución insular ha concretado este lunes en un comunicado que Ses Portasses de l'Hospici de Felanitx acogerá este viernes de 09.00 a 14.00 horas esta jornada para la búsqueda de talento y para la empleabilidad de las personas demandantes de empleo y, en especial, el colectivo del personal contratado por la entidad en el marco de los programas de políticas activas de empleo del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB).

El conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha reivindicado esta iniciativa como un espacio para dar protagonismo a los jóvenes y al talento que nace en Mallorca.

"Es una oportunidad para descubrir nuevos horizontes profesionales, compartir ideas y encontrar nuevos caminos de futuro, a la vez que ayudamos a retener dentro de la isla todo este talento", ha afirmado el conseller.

La feria está destinada a estudiantes en disposición de trabajar, emprendedores, demandantes de empleo y empresas de Mallorca. La jornada incluirá presentación de proyectos, conversaciones motivacionales, ponencias inspiradoras, talleres prácticos y sesiones de trabajo en red, entre otras actividades.

Las inscripciones para participar en la feria Job Talent Mallorca 2026 ya están abiertas a través de la web del Consell de Mallorca.

La actuación está organizada en el marco del programa 'SOIB desarrollo Local', con la participación del SOIB y la financiación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).