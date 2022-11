Feministas de Mallorca recuerdan a las mujeres iraníes y afganas en una manifestación multitudinaria por el 25N en Palma

También reclaman una educación sexoafectiva feminista para reducir la influencia de la pornografía

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Feminista de Mallorca ha pronunciado este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, su tradicional manifiesto tras una manifestación multitudinaria en Palma, en la que han recordado a las mujeres de Irán y Afganistán, "que arriesgan su piel para desobedecer unas leyes misóginas", y de las que han reconocido su "coraje".

"No olvidamos que cada día, en cada rincón del mundo, hay mujeres sufriendo violencia por parte de hombres movidos por el machismo", han lamentado, añadiendo que, este 25-N, se manifiestan porque "desgraciadamente sigue siendo necesario visibilizar y denunciar las violencias machistas que mujeres y niños sufren a diario".

Asimismo, en su discurso han hecho también especial mención a activistas como Aurora Picornell y les Roges del Molinar, recuperadas recientemente tras "años de búsqueda y lucha contra el olvido".

"No queremos que haya más 25-N, soñamos con un futuro donde no sea necesario salir a la calle a manifestarnos y gritar que no queremos seguir sufriendo malos tratos, violaciones ni asesinatos", han reivindicado desde el Movimiento Feminista, criticando además a aquellos que afirman que "la violencia no tiene género".

En la lectura del manifiesto han condenado también los estereotipos que se ejercen sobre las mujeres y la "presión estética", que "empeoran la vida y la salud física y mental" del colectivo, un hecho que han achacado especialmente a la pornografía.

"Hay estudios que analizan las consecuencias del consumo de pornografía y no hay ni una buena", ha advertido el Movimiento, que ha reclamado en este sentido una educación sexoafectiva feminista que reduzca la influencia de esta industria sobre las relaciones y comportamientos de niños y adolescentes.

Por último, han destacado la "unión, solidaridad y hermandad" que existe entre las mujeres. "Si tocan a una, reaccionamos todas", han concluido en su lectura, afirmando que trabajarán "incansablemente" para poder vivir "en un mundo feminista".

Además del manifiesto, el Movimiento Feminista de Mallorca ha leído cada uno de los nombres de las mujeres asesinadas este 2022 en España.

LA MANIFESTACIÓN

La manifestación, que ha arrancado en torno a las 19.00 horas de la tarde hasta plaza del Tubo, ha contado con la participación de personalidades institucionales, entre ellas la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido.

Antes de empezar el recorrido, ha señalado que esta manifestación sirve "para luchar contra la violencia machista y conseguir la unidad de todas las instituciones, partidos y de la sociedad en general".

"Es una lucha que se tiene que hacer los 365 días del año", ha enfatizado la consellera, que ha recordado a las 41 mujeres y tres niños asesinados en Mallorca.