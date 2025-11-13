La FEMP crea una mesa de trabajo entre las ciudades que, como Palma, optan a ser capital europea de la cultura en 2031

Archivo - Vista aérea desde el puerto de Palma. - CAIB - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha creado una mesa de trabajo entre las ciudades que, como Palma, optan a ser capital europea de la cultura en 2031.

El alcalde de la capital balear, Jaime Martínez, ha asistido este jueves a la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la FEMP en la que se ha adoptado esta decisión.

En virtud del acuerdo, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la federación asumirá el papel de interlocutor ante la administración general del Estado para canalizar las iniciativas de este grupo de trabajo.

Martínez ha considerado que se trata de "una buena noticia para Palma y para todas las ciudades que compartimos el objetivo de convertirnos en capital europea de la cultural en 2031".

Palma, ha recordado el Consistorio, aspira a la capitalidad cultural europea con un proyecto que, bajo el lema 'Mediterrània in Motion', cuenta con el apoyo de las principales instituciones, empresas y asociaciones culturales del archipiélago.

La capital balear centra su candidatura en el fomento del diálogo intercultural, la cohesión social, la participación ciudadana, la inclusión y la igualdad, al tiempo que proyecta internacionalmente la ciudad y sitúa la cultura como motor de transformación, bienestar y desarrollo social.

La capitalidad europea de la cultura es un reconocimiento instaurado por la Unión Europea en 1985 que convierte a las ciudades elegidas en epicentros culturales del continente durante un año. En la edición de 2031, Malta y España seleccionarán cada una a su representante, y Palma forma parte de las candidatas españolas.